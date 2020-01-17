Rahşan Ecevit'in vefatı sonrası siyaset dünyasından taziye mesajları yağdı - Son Dakika

Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi ve Demokratik Sol Parti'nin Kurucu Başkanı Rahşan Ecevit, 97 yaşında tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde gelen Rahşan Ecevit'in vefat haberinin ardından siyasilerden taziye mesajları gelmeye başladı.

"MÜCADELE DOLU YAŞAMIYLA, SONRAKİ KUŞAKLARA ÖRNEK OLACAKTIR"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden Rahşan Ecevit'le ilgili taziye mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu mesajında şu ifadelere yer verdi, "Genel Başkanım Bülent Ecevit'in yol arkadaşı, siyasi tarihimizin önemli ismi Rahşan Ecevit'i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Vefa, sadakat ve mücadele dolu yaşamıyla sonraki kuşaklara örnek olacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum."

İMAMOĞLU: VEFAT HABERİ HEPİMİZİ ÜZDÜ

Rahşan Ecevit'in vefat haberinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter üzerinden taziye mesajı yayınladı. Mesajında "Vefat haberi hepimizi üzdü" diyen İmamoğlu şu ifadeleri kullandı, "Rahşan Ecevit... Siyasi hayatımızın kıymetli isimlerinden, Başbakanlık ve CHP Genel Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunan Sayın Bülent Ecevit'in her zaman yanında olmuş ve yol arkadaşlığı yapmıştı. Vefat haberi hepimizi üzdü, kendisine Allah'tan rahmet dilerim."

"EL ELE BÜYÜTTÜLER SEVGİYİ"

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce de Rahşan Ecevit'in vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı yayınladı. İnce taziye mesajında, "El ele büyüttüler sevgiyi... Siyaset dünyamızın dürüst, mütevazi insanı, Genel Başkanımız Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Vefat eden Rahşan Ecevit, ölmeden önce eşi Bülent Ecevit'in yanına gömülmek istemişti

Son Dakika: Rahşan Ecevit hayatını kaybetti