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Rahşan Ecevit, mezarı başında anıldı - Son Dakika

Rahşan Ecevit, mezarı başında anıldı

17.01.2022 12:26

ANKARA'da, eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi, Demokratik Sol Parti'nin (DSP) kurucusu Rahşan Ecevit, 2'nci ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

ANKARA'da, eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi, Demokratik Sol Parti'nin (DSP) kurucusu Rahşan Ecevit, 2'nci ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Devlet Mezarlığı'ndaki anma törenine; DSP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi, DSP Genel Sekreteri Müzeyyen Okur, DSP Örgüt Kurulu üyesi Hikmet Aydemir, Ankara İl Başkanı Turgay Akbaba ve partililer katıldı. Partililer, Ecevit'in mezarına karanfil bırakıp, dua etti. Saygı duruşunun ardından konuşan DSP Genel Sekreteri Okur, Rahşan Ecevit'i ölümünün 2'nci yıl dönümünde kabri başında anmak için toplandıklarını belirterek, "Rahşan Ecevit ressam, yazar kimliğini bir tarafa bırakarak aktif siyasette son derece önemli bir rol üstlendi. 1970 yılında Köylü Derneği'ni kurdu. 12 Eylül darbesi döneminde derneği kapatmak zorunda kalan Rahşan Ecevit, Bülent Ecevit'in yasaklı olduğu dönemde 14 Kasım 1985'te DSP'yi kurdu ve partinin kurucu genel başkanı oldu. Yasaklar kalktıktan sonra genel başkanlığı Bülent Ecevit'e devrederek örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcılığı yaptı. Parti teşkilatları ona bağlandı, iyi bir örgütçüydü. Siyasi açıdan sıkıntılı ve zor günler yaşadılar. Mitinglerde tehlikeler atlattılar, koca bir ömür geçirdiler. Eşinin vefatına kadar yanından hiç ayrılmayan Rahşan Ecevit, Bülent Ecevit ile olan birlikteliğiyle çok konuşulmuştu. Bülent Ecevit eşine olan sevgisini 'El Ele Büyüttük' şiir kitabıyla yazdığı dizelerle anlatmıştır" dedi.

Rahşan Ecevit, mezarı başında anıldı
Rahşan Ecevit, mezarı başında anıldı
Rahşan Ecevit, mezarı başında anıldı

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Bülent Ecevit, Rahşan Ecevit, Başbakan, Dsp, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rahşan Ecevit, mezarı başında anıldı - Son Dakika


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