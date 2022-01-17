Rahşan Ecevit ölümünün 2. yılında kabri başında anıldı - Son Dakika

Eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit için anma etkinlikleri düzenlendi.

17 Ocak 2020'de hayatını kaybeden Rahşan Ecevit, ölümünün ikinci yılında Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında iki ayrı etkinlikle anıldı.

İlk olarak Rahşan Ecevit-Bülent Ecevit Bilim Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı ile Rahşan Ecevit'in kız kardeşi Asude Aral, kabre çelenk bırakarak dua etti.

Daha sonra düzenlenen etkinliğe ise DSP Genel Başkan Yardımcı Hasan Erçelebi, DSP Genel Sekreteri Müzeyyen Okur, DSP Ankara İl Başkanı Turgay Akbaba ve partililer katıldı.