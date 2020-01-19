Rahşan Ecevit son yolcuğuna uğurlanıyor (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rahşan Ecevit son yolcuğuna uğurlanıyor (2) - Son Dakika

Rahşan Ecevit son yolcuğuna uğurlanıyor (2)

6 saat önce

Rahşan Ecevit'in cenaze namazının kılınması Cenazeye katılan bir grubun "Halkçı Rahşan" sloganı atması İmamın grubu uyarması ve helallik alınması Cenazenin omuzlarda araca taşınması Cenaze aracının camiden ayrılması Törene katılanlardan görüntüler ANKARA - DSP Kurucu Genel Başkanı, eski...

Rahşan Ecevit'in cenaze namazının kılınması

Cenazeye katılan bir grubun "Halkçı Rahşan" sloganı atması

İmamın grubu uyarması ve helallik alınması

Cenazenin omuzlarda araca taşınması

Cenaze aracının camiden ayrılması

Törene katılanlardan görüntüler ANKARA - DSP Kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. (2)

Rahşan Ecevit son yolcuğuna uğurlanıyor (2)

Bülent Ecevit, Rahşan Ecevit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:08 Kaynak: AA
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Son Dakika

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