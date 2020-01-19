Rahşan Ecevit son yolcuğuna uğurlanıyor (2) - Son Dakika

Rahşan Ecevit son yolcuğuna uğurlanıyor (2)
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Rahşan Ecevit'in cenaze namazının kılınması Cenazeye katılan bir grubun "Halkçı Rahşan" sloganı atması İmamın grubu uyarması ve helallik alınması Cenazenin omuzlarda araca taşınması Cenaze aracının camiden ayrılması Törene katılanlardan görüntüler ANKARA - DSP Kurucu Genel Başkanı, eski...
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:08 Kaynak: AA
Rahşan Ecevit'in cenaze namazının kılınması
Cenazeye katılan bir grubun "Halkçı Rahşan" sloganı atması
İmamın grubu uyarması ve helallik alınması
Cenazenin omuzlarda araca taşınması
Cenaze aracının camiden ayrılması
Törene katılanlardan görüntüler ANKARA - DSP Kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. (2)
Son Dakika Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, son yolculuğuna uğurlandı Silahlı saldırıda hayatını kaybeden kanaat önderinin cenazesine 10 bin kişi katıldı Zirve öncesi aile fotoğrafı çekimi sırasında Macron'un telaşlı tavrı dikkat çekti Son dakika: Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanlarının tamamı serbest bırakıldı