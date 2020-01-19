Rahşan Ecevit, son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika

Rahşan Ecevit, son yolculuğuna uğurlandı (2)
6 saat önce
EŞİNİN YANINA DEFNEDİLDİKocatepe Camii'nde düzenlenen törenin ardından Rahşan Ecevit'in cenazesi Devlet Mezarlığı'na getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:02 Kaynak: DHA
EŞİNİN YANINA DEFNEDİLDİ
Kocatepe Camii'nde düzenlenen törenin ardından Rahşan Ecevit'in cenazesi Devlet Mezarlığı'na getirildi. Burada cenaze aracından alınan Ecevit'in cenazesi defnedileceği alana taşındı. Buradaki törene CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Rahşan Ecevit'in cenazesi, daha sonra, 14 yıl önce hayatını kaybeden eşi Bülent Ecevit'in yanına defnedildi. Cenazeye katılanlar Ecevit çifti için dua etti.
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