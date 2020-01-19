Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlandı (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlandı (3) - Son Dakika

Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlandı (3)

6 saat önce

Rahşan Ecevit'in naaşının Devlet Mezarlığına getirilmesi Cenazenin defnedilmesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan görüntü Dua yapılması ANKARA - Demokratik Sol Parti (DSP) Kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan Bülent Ecevit'in 97 yaşında hayatını kaybeden eşi Rahşan Ecevit,...

Rahşan Ecevit'in naaşının Devlet Mezarlığına getirilmesi

Cenazenin defnedilmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan görüntü

Dua yapılması ANKARA - Demokratik Sol Parti (DSP) Kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan Bülent Ecevit'in 97 yaşında hayatını kaybeden eşi Rahşan Ecevit, Devlet Mezarlığı'na defnedildi. (3)

Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlandı (3)

Kemal Kılıçdaroğlu, Bülent Ecevit, Rahşan Ecevit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 03:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TOGG heyeti, Kemal Kılıçdaroğlu'na yerli otomobilin çizimini hediye etti
Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, son yolculuğuna uğurlandı Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Önümüzdeki hafta kar yağışı etkili olacak BM'den Libya çağrısı: İç savaşı engellemek için acilen harekete geçmeliyiz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 21:54:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlandı (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]