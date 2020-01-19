Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlandı (3) - Son Dakika

Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlandı (3)
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Rahşan Ecevit'in naaşının Devlet Mezarlığına getirilmesi Cenazenin defnedilmesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan görüntü Dua yapılması ANKARA - Demokratik Sol Parti (DSP) Kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan Bülent Ecevit'in 97 yaşında hayatını kaybeden eşi Rahşan Ecevit,...
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 03:18 Kaynak: AA
Rahşan Ecevit'in naaşının Devlet Mezarlığına getirilmesi
Cenazenin defnedilmesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan görüntü
Dua yapılması ANKARA - Demokratik Sol Parti (DSP) Kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan Bülent Ecevit'in 97 yaşında hayatını kaybeden eşi Rahşan Ecevit, Devlet Mezarlığı'na defnedildi. (3)
Son Dakika TOGG heyeti, Kemal Kılıçdaroğlu'na yerli otomobilin çizimini hediye etti Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, son yolculuğuna uğurlandı Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Önümüzdeki hafta kar yağışı etkili olacak BM'den Libya çağrısı: İç savaşı engellemek için acilen harekete geçmeliyiz