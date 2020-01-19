Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlandı (4) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlandı (4) - Son Dakika

Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlandı (4)

13 dakika önce

Devlet Mezarlığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun alana gelmesi Cenaze aracının gelmesi Rahşan Ecevit'in naaşının taşınması Mezarlıktan görüntü Dua yapılması Rahşan Ecevit'in naaşının defnedilmesi Bir vatandaşın ayağından yaralanması Sağlık ekiplerinin müdahalesi ANKARA - Demokratik...

Devlet Mezarlığı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun alana gelmesi

Cenaze aracının gelmesi

Rahşan Ecevit'in naaşının taşınması

Mezarlıktan görüntü

Dua yapılması

Rahşan Ecevit'in naaşının defnedilmesi

Bir vatandaşın ayağından yaralanması

Sağlık ekiplerinin müdahalesi ANKARA - Demokratik Sol Parti (DSP) Kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan Bülent Ecevit'in 97 yaşında hayatını kaybeden eşi Rahşan Ecevit, Devlet Mezarlığı'na defnedildi. (4)

Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlandı (4)

Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Mezarlığı, Rahşan Ecevit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:13 Kaynak: AA
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