Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlandı (4) - Son Dakika

Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlandı (4)
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Devlet Mezarlığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun alana gelmesi Cenaze aracının gelmesi Rahşan Ecevit'in naaşının taşınması Mezarlıktan görüntü Dua yapılması Rahşan Ecevit'in naaşının defnedilmesi Bir vatandaşın ayağından yaralanması Sağlık ekiplerinin müdahalesi ANKARA - Demokratik...
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:13 Kaynak: AA
Devlet Mezarlığı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun alana gelmesi
Cenaze aracının gelmesi
Rahşan Ecevit'in naaşının taşınması
Mezarlıktan görüntü
Dua yapılması
Rahşan Ecevit'in naaşının defnedilmesi
Bir vatandaşın ayağından yaralanması
Sağlık ekiplerinin müdahalesi ANKARA - Demokratik Sol Parti (DSP) Kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan Bülent Ecevit'in 97 yaşında hayatını kaybeden eşi Rahşan Ecevit, Devlet Mezarlığı'na defnedildi. (4)
Son Dakika Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defni için yasa teklifi hazırlandı TOGG heyeti, Kemal Kılıçdaroğlu'na yerli otomobilin çizimini hediye etti Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, son yolculuğuna uğurlandı Son dakika: Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanlarının tamamı serbest bırakıldı