Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlandı (5) - Son Dakika

Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlandı (5)
6 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kocatepe Camisine gelişi Rahşan Ecevit'in cenaze namazının kılınması Devlet Mezarlığında Kılıçdaroğlu'ndan mezara toprak atması ANKARA - Demokratik Sol Parti (DSP) Kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan Bülent Ecevit'in 97 yaşında hayatını kaybeden eşi...
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:17 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kocatepe Camisine gelişi
Rahşan Ecevit'in cenaze namazının kılınması
Devlet Mezarlığında Kılıçdaroğlu'ndan mezara toprak atması ANKARA - Demokratik Sol Parti (DSP) Kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan Bülent Ecevit'in 97 yaşında hayatını kaybeden eşi Rahşan Ecevit, Devlet Mezarlığı'na defnedildi. (5)
Son Dakika TOGG heyeti, Kemal Kılıçdaroğlu'na yerli otomobilin çizimini hediye etti Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, son yolculuğuna uğurlandı Merkel: Libya'daki krizin çözümü askeri olmayacak Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Önümüzdeki hafta kar yağışı etkili olacak