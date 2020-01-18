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"Rahşan Ecevit yarın Devlet Mezarlığında Bülent Ecevit'in yanına defnedilecek"
6 saat önce
Emrehan Halıcı: "Rahşan Ecevit yarın Devlet Mezarlığında Bülent Ecevit'in yanına defnedilecek"(İHA) Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:40 Kaynak: İHA
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