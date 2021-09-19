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Rahvan at yarışları Has Tavuk sponsorluğunda gerçekleşti - Son Dakika

Rahvan at yarışları Has Tavuk sponsorluğunda gerçekleşti

19.09.2021 17:18

- Rahvan at yarışları Has Tavuk sponsorluğunda gerçekleşti Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesi'nde bu yıl 40'ncısı düzenlenen Rahvan At Yarışları sektörün öncü firmaları arasında yer alan Hastavuk Sponsorluğunda gerçekleştirildi.

- Rahvan at yarışları Has Tavuk sponsorluğunda gerçekleşti

BALIKESİR - Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesi'nde bu yıl 40'ncısı düzenlenen Rahvan At Yarışları sektörün öncü firmaları arasında yer alan Hastavuk Sponsorluğunda gerçekleştirildi. Hastavuk Genel Müdürü Şahin Aydemir sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu tür etkinlikleri desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Susurluk'un Karapürçek Mahallesi'nde 40 yıldır yapılan Rahvan At Yarışları bu yıl da gerçekleştirildi. Rahvan At Yarışlarının Kırkpınar'ı olarak nitelendirilen yarışta bin 200 metrelik parkurda 220 at yarıştı. Bu yıl 40'ncısı düzenlenen Karapürçek Rahvan At Yarışlarına Hastavuk firması sponsor oldu.

Dua ve Saygı Duruşu, İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başlayan 40'ncı Karapürçek Rahvan At Yarışları'nda atlı okçuluk ve savaş sanatları gösterisi yapıldı. Gösterilerin ardından 220 atın katıldığı yarışlar gruplar halinde yapıldı.

Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney: "At yarışlarının Kırkpınarı"

Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney yarışlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Burası ata sporu atçılığın Kırkpınarı olarak geçiyor. Tarihi gelenekleri yaşatmak bir yerel yöneticinin en büyük hedefi olmalı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde milli birlik ve beraberliği sağlayan unsurlardan milli olgular bunları yaşatır. Bu tür geleneklerimizi halkımızın teveccühüne sunmak son derece önemlidir. Güreş, atçılık, okçuluk gibi faaliyetler son derece önemlidir. Bizde daha bu faaliyetler iptal edilmişti. Biz de 2019'dan itibaren tekrar faaliyete geçirdik. Şu anda Atçılık Federasyonu'yla ilgili görüşmelerle Karapürçek'teki yerin Türkiye Şampiyonası, Avrupa Şampiyonalarının yapılması gereken yer olduğunu izah edeceğiz, bununla ilgili faaliyetleri yapacağız" diye konuştu.

Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey: "Ata sporlarımızı elimizden geldiğince destekliyoruz"

40'ncı Karapürçek Rahvan At Yarışları'nın konuğu olan AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey de

Geleneksel spor oyunlarının Türkiye'de gelişmesi önemlidir. Bizim atçılık ata sporumuz. Orta Asya'dan buraya at sırtında gelmiş bir milletiz biz. O yüzden milletimiz bu atlarla yapılan bu geleneksel rahvan yarışlara çok önem veriyor. Bugün de burada görüyoruz ki Karapürçek'te gerçekten Susurluk'un, Balıkesir'in dört bir tarafından misafirlerimiz var. Bu arkadaşların hepsi buraya rahvan at yarışlarını izlemeye geldiler. Biz de az önce kendilerini selamladık. Karapürçek Rahvan At Yarışları Balıkesir'in en önemli at yarışlarından bir tanesi. Geçtiğimiz hafta Bigadiç ilçesinde yine at yarışlarını izledik, oradaki ilgi de çok güzeldi. Bize bu durum şunu gösteriyor; geleneksel sporlarımızı yaşatmamız gerekiyor. Bunun gibi at yarışları, güreş ve okçuluk bizim için önemli sporlar. Son yıllarda da milletimizin önemli ölçüde ilgisini çektiğini görüyoruz. Bu ve benzeri yarışmaları desteklemeye devam etmemiz gerekiyor. İnşallah bizler siyasiler olarak elimizden geldiğince bunları destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da geleneksel sporlara çok önem verdiğini biliyorum. Özellikle Etnospor bünyesinde bu tür etkinlikler Sayın Bilal Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleştiriliyor. Biz de Balıkesir milletvekili olarak yapılan bu etkinliklerden dolayı hem Susurluk Belediye Başkanımıza, hem Büyükşehir Belediye Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de bu tip etkinlikler daha fazla sahiplenilerek, daha da geliştirilerek devam eder" ifadelerini kullandı.

Has Tavuk Genel Müdürü Şahin Aydemir: "Geleneklerimizi sürdürmek bizim için onurdur"

40'ncı Karapürçek Rahvan At Yarışları'nın sponsoru Hastavuk Firmasının Genel Müdürü Şahin Aydemir de özel firmaların toplumun geleneklerine sahip çıkması gerektiğini belirterek, "İşletmeler içinde yaşadıkları toplumun bir parçasıdır. Dolayısıyla toplumun geleneklerine, kültürüne ve değerlerine hepimizin daha fazla dikkat etmesi gerektiği bir dönemdeyiz. Bu anlamda geleneklerimizi yansıtan Rahvan At Yarışlarının sponsoru olmak ve bu ata sporumuzun gelişmesine katkıda bulunmak Hastavuk için, bizler için ayrı bir onur vesilesidir. Bu vesileyle bütün emeği geçen arkadaşlara, dernek başkanımıza, Sayın Valimize, belediye başkanımıza hepsine çok çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah başarılı, güzel bir yarış olur. Bundan sonra da geleneksel özelliklerimizi, bu kültürümüzü de yaşatmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Atlar kıyasıya yarıştı

Geleneksel Rahvan At Yarışlarının açılış töreninin ardından Atlı okçuluk ve savaş sanatları gösterileri yapıldı. Vatandaşlardan büyük ilgi gören gösterilerde atlı okçular "kabak atışı" ve "tepsi atışlarını" başarıyla gerçekleştirirken, at üstündeki akrobatik hareketler de büyük alkış topladı. Gösterilerin ardından ise 220 atın katıldığı yarışlar başladı. Kendine özgü kuralların olduğu Rahvan At Yarışları'nda at sahipleri gruplar halinde yarışarak kupa ve hediyeleri almaya hak kazandı.

Rahvan Yarışları hakkında:

Rahvan, atın tek ayak koşma stiline verilen addır. Atın aynı taraftaki ayaklarının birlikte hareket ettiği, binicisini sarsmayan, yürüme ile koşma arasında bir koşu şeklidir. Rahvan yürüyüşe, terbiyeli yürüyüş de denir. Rahvan at yarışı, atın rahvan yürüyüşle belirli bir mesafeyi en kısa zamanda ve hatasız olarak bitirmesi esasına dayalı bir yarış türüdür. Bu yarışların kaynağı ise köklü bir geçmişe sahip olan rahvan atçılık kültürüdür.

Rahvan at yarışları Has Tavuk sponsorluğunda gerçekleşti
Rahvan at yarışları Has Tavuk sponsorluğunda gerçekleşti
Rahvan at yarışları Has Tavuk sponsorluğunda gerçekleşti
Rahvan at yarışları Has Tavuk sponsorluğunda gerçekleşti

Balıkesir, Susurluk, Okçuluk, Tavuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rahvan at yarışları Has Tavuk sponsorluğunda gerçekleşti - Son Dakika


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