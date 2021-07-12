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Rahvan At yarışları nefes kesti - Son Dakika

Rahvan At yarışları nefes kesti

12.07.2021 11:55
Rahvan At yarışları nefes kesti, System.String[]

12 TEMMUZ 2021BASIN BÜLTENİRahvan At yarışları nefes kestiBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel spor dallarının yaşatılması amacıyla Ürünlü Atlı Spor Tesisinde düzenlendiği Rahvan At Yarışları adeta nefesleri kesti.

12 TEMMUZ 2021

BASIN BÜLTENİ

Rahvan At yarışları nefes kesti

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel spor dallarının yaşatılması amacıyla Ürünlü Atlı Spor Tesisinde düzenlendiği Rahvan At Yarışları adeta nefesleri kesti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Bursa Rahvan ve Yarış Atı Binicileri Spor Kulübü Derneği işbirliğiyle düzenlenen Rahvan Binicilik Müsabakaları Ürünlü'de yapıldı. Konya, İzmir, Ankara, Aydın, Kütahya, Erzurum, Bursa, Samsun, Denizli ve Balıkesir'den yoğun katılımın olduğu yarışları, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Milletvekili ve MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Mustafa Küçükmeral ile çok sayıda sporsever izledi. Muradiye Camii İmam hatibi Lütfi Taşçı'nın Kuran tilaveti ile başlayan ve İthal A, İthal B, Üçlü Tay, Dörtlü Tay, Küçük Orta, Büyük Orta, Başaltı ve Baş kategorilerinde yapılan yarışlar, büyük çekişmelere sahne oldu.

Büyükataman'a kupa

Küçük Orta kategorisinde yapılan yarışlara özellikle protokolün ilgisi daha büyük oldu. Bu kategoride yarışan Kafkas isimli atın sahibi olan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyüktataman bu yarışı nefesini tutarak izledi. Binici Okan Demir, Büyükataman'ın Kafkas isimli atıyla birinciliği elde ederken, Salim İleri'nin atı ikinci ve Yücel Akkaya'nın atı da bu kategorinin üçüncüsü oldu. Ödül töreninde Büyükataman'a kupa ve madalyasını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş verdi.

Gün boyu devam eden yarışlarda İthal A Kategorisinde Fatih Ramazan'ın atı birinci, Erol Kaygısız'ın atı ikinci oldu. İthal B Kategorisinin birincisi Burak Karaman'ın atı, ikincisi ise Abdurrahim Baranok'un atı oldu. Üçlü Tay'da at sahipleri Murat Kölemenoğlu birinci, Mehmet Başaran ikinci ve Resul Demir üçüncü oldu. Dörtlü Tay'da Doğan Efe birinciliği, Resul Demir ikinciliği ve Metehan Apaydın da üçüncülüğü aldı. Büyük Orta'da Yunus Arslan birinci, Mehmet Barut ikinci, Raşit Yılmaz üçüncü olurken, Başaltı Kategorisinde birinciliği Murat Kölemenoğlu, ikinciliği Adem Usluy ve üçüncülüğü de Erhan Çınar aldı. Baş Kategorisinin şampiyonu Yunus Arslan olurken, Mustafa Dinçbaş ikinci ve Berna Bağcı'nın atı da üçüncü oldu. Yarışlarda dereceye giren at sahipleri ve sporculara madalya ve kupaları, Başkan Aktaş ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Spor futboldan ibaret değil

Ödül töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geleneksel sporların yaşatılması için emek ve destek veren herkese teşekkür etti. Sporu sadece futboldan ibaret gören bir anlayışı yıkmak adına bu tür hamlelerin büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Aktaş, "Evet futbol geniş kitlelere hitap eden, yüksek reklam değeri olan bir branş ama cirit, ata binme, rahvan, güreş gibi ata sporları bizim olmazsa olmazımız. Burada genç kardeşlerimizi görmek beni çok mutlu etti. İnşallah bu organizasyonları genişleterek devam edeceğiz. Derece elde eden tüm sporcuları tebrik ediyorum" dedi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Rahvan At yarışları nefes kesti
Rahvan At yarışları nefes kesti
Rahvan At yarışları nefes kesti
Rahvan At yarışları nefes kesti
Rahvan At yarışları nefes kesti
Rahvan At yarışları nefes kesti
Rahvan At yarışları nefes kesti

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Spor Rahvan At yarışları nefes kesti - Son Dakika Spor


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