Son Dakika Haberleri: Rahvan At Yarışlarında kupa sahiplerini buldu
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Rahvan At Yarışlarında kupa sahiplerini buldu

41 dakika önce

Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'da Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen 5. Geleneksel Frig Vadileri Rahvan At Yarışı Zafer Kupası yarışmalarında dereceye giren yarışçılara kupaları Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe tarafından verildi.

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Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'da Türkiye Geleneksel Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen 5. Geleneksel Frig Vadileri Rahvan At Yarışı Zafer Kupası yarışmalarında dereceye giren yarışçılara kupaları Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe tarafından verildi.


İhsaniye ilçesine bağlı Kayıhan Kasabasında yapılan yarışlara Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe, Milletvekili Mehmet Taytak, İhsaniye Kaymakamı Alper Taş, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hamza Çömez, İhsaniye Belediye Başkanı Tunay Türkmen ve çok sayıda izleyici katıldı. Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında il merkezinde ve ilçelerde düzenlenen etkinlikler arasında yer alan Frig Vadileri Rahvan At Yarışında atlar kıyasıya yarıştı. Büyük ilgi gören yarışları izleyen Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe ve protokol üyeleri daha sonra dereceye giren yarışçılara ödüllerini ve kupalarını takdim etti.


Kupa töreni sonrası konser etkinlikleri düzenlendi. - AFYONKARAHİSAR

Zafer Haftası, Boztepe, Afyon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:18 Kaynak: İHA
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