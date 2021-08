Rahvan atlar tozu dumana kattı; yarışlar heyecanla izlendi - Son Dakika

ERZURUM'da, 'Türkiye Şampiyonası'nın yapıldığı 'Geleneksel Rahvan Atları Koşusu'nda, tozu dumana katan atların yarışını, erkekler kadar kadınlar da ilgiyle izledi.

Merkez Yakutiye Belediyesi'nin kırsal Umudum Mahallesi'nde yaptırdığı Rahvan At Koşu Tesisleri, 'Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin dört bir tarafından yaklaşık 500 atın koştuğu şampiyonayı AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve çok sayıda davetli izledi. Geleneksel Türk atı oluşu nedeniyle, geleneğin yaşatılması adına önem taşıyan Rahvan Atları Koşusu'nu erkekler kadar kadınlar da ilgiyle izledi.

'GELENEK YAŞATILIYOR'Tesislerin açılışında, çekişmeli anların yaşandığı geleneksel rahvan at yarışlarında, atların tozu dumana kattığı koşu yoğun ilgi gördü. Erzurum'da bu geleneğin yaşatılması için ovada muhteşem bir tesis kurduklarını vurgulayan Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, "İnsanoğlunun en kadim ve en sadık dostu olan at, insanlık tarihinde ilk olarak atalarımız tarafından ehlileştirilmiş ve süreç içerisinde bu güzel hayvanlar Türk toplumunun sosyal hayatının merkezine otururmuşlardır. Bu yüzden Çinliler 'Türklerin hayatı atlarına bağlıdır' demişler, Kaşgarlı Mahmut Divan-ü Lugati't-Türk'te 'At Türk'ün kanadıdır' diyerek toplumumuz için atın ne kadar önemli olduğunu vurgulanmıştır. Türk toplumunda atı merkeze alan yaşam tarzı, atlara dayalı spor kültürünü de beraberinde getirmiş ve çok sayıda atlı sporun bizlere miras kalmasını sağlamıştır. Bu atlı spor kültürünün kadim bir üyesi olan Rahvan Binicilik de bu topraklarda günümüze kadar yaşatılmıştır. Türkiye Türkçesi'nde, Farsçanın etkisiyle 'rahvan' olarak ifade edilirken, diğer Türk lehçelerinde 'yorga' olarak adlandırılmıştır. Çok eski bir ırk olan rahvan atlardan ve Rahvan Binicilikten ilk kez, Milattan Sonra 745'te yazılmış olan Orhun Abideleri'nde 'Yorga Yarış' adıyla bahsedilmektedir. Orta Asya 'dan Anadolu'ya gelen rahvan atlar, Selçuklu ve Osmanlılar tarafından da korunarak günümüze kadar ulaşmıştır. Bu atlarla yapılan yarışlar düğün ve panayırların en gözde faaliyetlerinden biri haline gelmiş ve bu sayede asırlık bir gelenek günümüze kadar taşınmıştır. Rahvan at geleneği, Erzurum'umuzun birçok köyünde de asırlardır yaşatılarak günümüze kadar gelmiştir. Umudum köyümüz başta olmak üzere bu sporu seven ve ilgilenen hemşehrilerimizle yapmış olduğumuz görüşmeler ve değerlendirmeler neticesinde bizler de Yakutiye Belediyesi olarak bu ata sporumuzu yaşatmak ve gelecek nesillere ulaştırmak amacıyla böyle bir tesis yapmaya karar verdik" diye konuştu.'RAHVAN ATLAR BUGÜN 9 KATEGORİDE KOŞUYOR'Uçar, yapılan yarışlar hakkında da bilgi vererek, "Bugün 6 kategoride resmi federasyon koşusu, 3 kategoride Yakutiye Belediyesi'nin özel koşusu olmak üzere toplam 9 kategoride koşu yapılacak. Erzurum ovasının muhteşem manzarası eşliğinde yarışmacılarımız ve seyircilerimiz için keyifli bir gün olmasını temenni ediyorum" dedi.Erzurum ovasında düzenlenen koşuyu izlemeye eşi ve iki çocuğuyla gelen Fatma Fidan Adıgüzel, "Bir hafta sonu etkinliği olsun diye geldik. Bu atmosfere tanıklık ettik. Büyük bir heyecan yaşadık. Artık yarışları kaçırmamaya çalışacağız" ifadesini kullandı.Öte yandan, yarışları izlemeye gelen davetlilere, etli pilav, ayran ve tatlı ikram edildi.