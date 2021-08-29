Rahvan atlar tozu dumana kattı; yarışlar heyecanla izlendi - Son Dakika

ERZURUM'da, ' Türkiye Şampiyonası'nın yapıldığı 'Geleneksel Rahvan Atları Koşusu'nda, tozu dumana katan atların yarışını, erkekler kadar kadınlar da ilgiyle izledi.

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