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Rahvan Atları Kıyasıya Yarıştı

11 dakika önce

Ardahan'da düzenlenen 'Geleneksel Rahvan At Yarışları'nın 7'inci ve 5'inci Doğu Anadolu At Yarışları Şampiyonası' gerçekleştirildi.

Rahvan Atları Kıyasıya Yarıştı, System.String[]

Ardahan'da düzenlenen 'Geleneksel Rahvan At Yarışları'nın 7'inci ve 5'inci Doğu Anadolu At Yarışları Şampiyonası' gerçekleştirildi. Yarışmaya Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da katıldı.


Ardahan Valiliği, Geleneksel Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Dalları Federasyonu ile Rahvan At Binicilik Kültür ve Spor Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği yarışlar, Sulakyurt köyündeki at yarışları sahasında yapıldı. Yarışları Vali Mustafa Masatlı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu yetkilileri ile çok sayıda kişi izledi.


Açılışta konuşan Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, "Dört kıta da at koşturmuş bir milletin evlatlarıyız. At kültürü bizim için kutsal olması dolayısıyla bu etkinliği önemsiyoruz. At bizim kültürün bir parçası olduğu için teknoloji ne kadar gelişse de insanımız bundan kopamıyor" dedi.


Baro seçimleri dolayısıyla Ardahan'da bulunan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Rahvan at yarışlarını izlemenin müthiş bir duygu olduğunu söyleyerek, "Rahvan at yarışlarında atı kontrollü koşturmak çok zor bir iş. Biniciler gerçekten son derece profesyonel, Doğu Anadolu'nun ve Türkiye'nin her yarışlara katılanlar var. Bir kere şu özgürlük havası, müthiş doğa, atlar harika, jokeyler çok başarılı ve organizasyon çok iyi ve Ardahan'la bir kere daha gurur duyduk" şeklinde konuştu.


Yağışlı havaya rağmen yarış severlerin heyecanla izlediği yarışlara katılan biniciler, belirlenen kurallar çerçevesinde dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.


Üçlü tay, dörtlü tay, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde yapılan yarışmayı, çok sayıda vatandaş izledi.


Şampiyonada üçlü tay kategorisinde ipi göğüsleyen Şahin Hacı olurken, dörtlü tay kategorisinde Çetin Bakan birinciliği elde etti.


Küçük orta kategorisinde Tayfun Karataş, büyük orta kategorisinde ise Yener Koçulu birinciliği kazandı.


Başaltı kategorisinde Seyfettin Enes birinci olurken, Baş'ta Ali Çalık birincilik ödülünü almayı hak kazandı. - ARDAHAN

Türkiye Barolar Birliği, Türkiye, Ardahan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 05:32 Kaynak: İHA
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