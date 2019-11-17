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Rahvan Binicilik Türkiye Şampiyonası, İzmir'de yapıldı

6 saat önce

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Rahvan Binicilik Türkiye Şampiyonası'nda baş kategorisinde Ahmet Gökçe birinciliği kazandı.

Rahvan Binicilik Türkiye Şampiyonası, İzmir'de yapıldı, System.String[]

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Rahvan Binicilik Türkiye Şampiyonası'nda baş kategorisinde Ahmet Gökçe birinciliği kazandı.

İzmir'de Şirinyer Hipodromu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, bin 200 ile 2 bin 200 metre arasında değişen pist uzunluğunda üçlü tay, dörtlü tay, küçük orta, büyük orta, başaltı, baş, ithal A ve ithal B kategorilerindeki finallerde dereceye girenler belli oldu.

Baş kategorisinde Ahmet Gökçe birinciliği elde etti. Bu kategoride Ayvaz Çamdeviren ikinci, Eyüp Demir ise üçüncü sırada yer aldı.

Başaltı kategorisinde Şükrü Tokat birinci, Resul Demir ikinci ve Eyüp Demir ise üçüncü sırada yarışı bitirdi.

Büyük orta kategorisinde Okan Demir, Şükrü Tokat; küçük ortada ise Okan Demir, Ferdi Demir, Resul Demir dereceye girdi.

Organizasyonun üçlü tay kategorisinde Resul Demir, dörtlü tay kategorilerinde Şükrü Tokat birinciliğe ulaşırken, ithal A kategorisinde Okan Demir, ithal B kategorisinde Yaşar Şen bitiş çizgisini ilk sırada geçen isimler oldu.

Şampiyonada dereceye girenlere kupaları ve para ödülü verildi.

Türkiye, Gökçe, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 07:30 Kaynak: AA
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