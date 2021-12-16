Rai Tayfunu hızla Filipinler'e doğru yaklaşıyor - Son Dakika

Rai Tayfunu'nun Filipinler'in güneydoğusuna doğru hızla yaklaştığı bildirildi.

CNN'nin haberinde, Filipinler'e doğru ilerleyen rüzgarın hızının saatte 215 kilometreye ulaştığı ve bunun Saffir-Simpson Kasırga Ölçeğindeki 4. dereceye eş değer olduğu belirtildi.

Ortak Tayfun Uyarı Merkezi, rüzgarın hızının saatte 260 kilometreye ulaşacağı tahmininde bulunarak, kasırganın 5. dereceye eş değer olabileceği bilgisini paylaştı.

Bunun yanı sıra Filipinler Meteoroloji Bürosu PAGASA, yarın sabaha kadar sağanak beklendiğini aktararak, Mindanao ve Visayas adalarında olası yağışların su baskınlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

The National New internet sitesinin haberine göre de sahil bölgelerinde yaşayan binlerce kişi evlerini terk etti.