Rai tayfununun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 12'ye yükseldi - Son Dakika

Filipinler'in orta kesimini vuran Rai tayfununun neden olduğu sellerde ölenlerin sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi.

Yetkililer, bir otel ve bir havaalanı da dahil birçok binaya zarar veren su taşkınları nedeniyle can kaybının 12'ye yükseldiğini aktardı.

Sel nedeniyle bazı bölge sakinlerinin çatılarda mahsur kaldığı kaydedildi.

Tayfunun yol açtığı şiddetli yağış ve rüzgar, birçok köyde ağaçların devrilmesine ve su baskınlarına neden olmuştu.

Yetkililer, tayfun bölgeyi vurmadan önce 300 bin köylünün tahliye edilerek güvenli bölgelere kaçtığını aktarmıştı.