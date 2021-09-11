Rainbow Six Extraction İçin Oynanış Fragmanı Yayımlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Rainbow Six Extraction İçin Oynanış Fragmanı Yayımlandı

11.09.2021 02:55
Rainbow Six Extraction İçin Oynanış Fragmanı Yayımlandı

rainbow-six-extraction-icin-oynanis-fragmani-yayimlandi

Rainbow Six serisinin yeni oyunu Rainbow Six Extraction için yeni bir oynanış fragmanı yayımlandı.

The post appeared first on .

<a class='keyword-sd' href='/rainbow-six-extraction/' title='Rainbow Six Extraction'>Rainbow Six Extraction</a> İçin Oynanış Fragmanı Yayımlandı

Daha çok çok oyunculu taktiksel FPS haliyle bildiğimiz Rainbow Six serisinin yeni üyesi karşımıza ilginç bir konsept ile çıkıyor. Üç kişiye kadar çıkabilen co-op desteği sayesinde, arkadaşlarımızla birlikte yaratıklara karşı mücadele edeceğimiz Rainbow Six Extraction için oynanış fragmanı yayımlandı.

Marvel's Spider-Man 2 Duyuruldu: 2023'te Geliyor!

Pek çok oyuncunun Rainbow Six Siege ile tanıştığı serinin yeni oyununda, bu sefer bizim gibi oyuncular yerine yaratıklara karşı taktiksel bir savaş vereceğiz. Bunun yanında oyunun çizgisel bir hikayesi de olacak. Rainbow Six Extraction hakkında daha çok fikir sahibi olmak istiyorsanız iki dakikalık oynanış fragmanını izleyebilirsiniz.

Rainbow Six Extraction Hikaye ve Oynanış Olarak Ne Sunabilir

Rainbow Six Extraction'un hikayesinin bir taslağını anlatmak istersek "tehlikeli bir virüsün yarattığı mutasyonlar sebebiyle dünyamızın başının belaya girmesi" olarak açıklayabiliriz. Tüm operatörler, insanlığın bu ortak düşmanına karşı birleşiyor. Mutasyona uğramış canavarların genel ismi ise "Arkealar". Bu canavarlara karşı mücadele ettiğimiz Extraction'da, senaryoya ne denli bir özen gösterilecek, bunu oynayıp hep birlikte göreceğiz.

Rainbow Six Extraction İçin Oynanış Fragmanı Yayımlandı

Oynanış ise oyuncular arasında en çok merak edilen noktalardan biri oldu. Yapımın oynanış fragmanına baktığımız zaman Rainbow Six Siege'nin oynanış mekaniklere büyük oranda benzediği görülüyor. Bu alandaki değişikliklerin çatışma mekaniklerinden ziyade yeni araç gereçler, silahlar ve de operatörler aracılığıyla gerçekleştirileceğini düşünmek daha doğru olacaktır.

Rainbow Six Extraction, 2022 yılında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X and Series S, PC, Google Stadia, Amazon Luna için çıkış yapacak.

The post Rainbow Six Extraction İçin Oynanış Fragmanı Yayımlandı appeared first on SaveButonu.

Kaynak: SaveButonu
YORUMLAR
500

Rainbow Six Extraction, Marvel, Savaş, FPS, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Rainbow Six Extraction İçin Oynanış Fragmanı Yayımlandı - Son Dakika


Son Dakika
01:06 Memleket Partisi'nde yaprak dökümü devam ediyor! Kurucu başkan Ahmet Tan Karaosmanoğlu da istifa etti
00:48 İşte Premier Lig bu! 4 maç sonra kazanan Liverpool, Leeds United'ı adeta sahadan sildi
00:32 Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Nenad Bjelica, İstanbul'a geldi
00:09 CHP İstanbul İl Başkanlığı yakınlarında havaya ateş eden kişi tutuklandı
00:00 Bakan Nebati'den "Yurt dışında fiyatlar düşüyor, siz neden düşüremiyorsunuz" eleştirilerine yanıt: Mayıstan itibaren gevşeme olacak
23:57 Aykut Kocaman, Alex, Diagne ve Gomis'i sollamak üzere! Valencia tek kral olmaya hazırlanıyor
23:56 Ameliyat olmuştu! Fenerbahçeli futbolculardan Altay'a sürpriz ziyaret
23:47 Kılıçdaroğlu "Kürtler" notuyla yeni video paylaştı: Milyonlarca insanımıza terörist muamelesi yapıyorlar
23:26 Sudan'da çatışmalar şiddetleniyor! 185 kişi hayatını kaybetti, 1800'den fazla yaralı var
23:24 Teknik direktörler bir araya geliyor! Masada 3 önemli konu var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2023 04:09:05. #1.12#
SON DAKİKA: Rainbow Six Extraction İçin Oynanış Fragmanı Yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement