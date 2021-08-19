Rainbow Six Siege Crystal Guard: 6. Yıl 3. Sezon ile gelen yeni özellikler - Son Dakika
Üye Girişi
Rainbow Six Siege Crystal Guard: 6. Yıl 3. Sezon ile gelen yeni özellikler

Rainbow Six Siege Crystal Guard: 6. Yıl 3. Sezon ile gelen yeni özellikler

15.12.2021 12:09

Ubisoft, 16 Ağustos'ta Rainbow Six Siege Crystal Guard'ı duyurdu. 6. yıl sezon 3, yeni bir operatör olan Osa ve diğer yeni eklemeleri de beraberinde getiriyor.

Rainbow Six Siege Crystal Guard Güncellemesiyle Gelen Her Şey

Rainbow Six Siege'in son güncellemesiyle gelen ilk büyük değişiklik, yeni operatör Osa. Şeffaf kurşun geçirmez Talon-9 Shield ile donatılmıştır.

Yeni Talon-8 kalkanının özel yanı, normal açılır bir kalkan gibi zemine, pencerelere ve kapılara yerleştirilebilmesidir.

Rainbow Six Siege Crystal Guard: 6. Yıl 3. Sezon ile gelen yeni özellikler

Yeni güncelleme ayrıca Bank, Coastline ve Clubhouse için çok sayıda küçük harita düzenlemesi ile birlikte geliyor.

Rainbow Six Siege Crystal Guard: 6. Yıl 3. Sezon ile gelen yeni özellikler

Rainbow Six Siege, Year 6 yol haritasında Elite özelleştirmesinden bahsetti ve bu nihayet ana oyuna getirildi.

Rainbow Six Siege Crystal Guard: 6. Yıl 3. Sezon ile gelen yeni özellikler

Güncelleme ayrıca operatör zırhının ekstra sağlık işlevi görmesini sağlayarak HP sisteminde değişiklikler getiriyor. Tüm 3-zırh dereceli operatörler 125 HP'ye sahip olacak, 2 zırh 110 HP'ye sahip olacak ve bir zırh normal 100 HP'ye sahip olacak.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Ubisoft ayrıca rakiplerine yumuşak çerçeve ışıkları ekleyerek onları düşük ışıkta görünür hale getirdi. Ayrıca, düşen rakipler hakkında istihbarattan kaçınmak için DBNO puanlamasında birkaç ince ayar yapıldı.

Büyük değişiklikler alan operatörler; Twitch, Sledge, Glaz, Iana, IQ, Mute ve Fuze oldu.

Rainbow Six Siege Crystal Guard: 6. Yıl 3. Sezon ile gelen yeni özellikler

Crystal Guard güncellemesi ile birlikte operatör fiyatları da düştü. Fiyat değişiklikleri aşağıdaki gibidir:

  • Maverick ve Clash: 10.000 Ünlü ve 240 R6 Kredisi
  • Amaru ve Goyo: 15.000 Ünlü ve 360 R6 Kredisi
  • Sıfır: 20.000 Ünlü ve 480 R6 Kredisine sahip olabilirsiniz.
Rainbow Six Siege Crystal Guard: 6. Yıl 3. Sezon ile gelen yeni özellikler

Rainbow Six Siege'in her sezonu ayrıca mevsimlik bir görünümle birlikte gelir. Öne çıkan görünümler, sürekli değişen bir düzende çeşitli renklere sahiptir ve tamamıyla Holografik Paket olarak adlandırılıyor.

Kaynak: Playerbros
YORUMLAR
500

Rainbow Six Extraction, HP, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Rainbow Six Siege Crystal Guard: 6. Yıl 3. Sezon ile gelen yeni özellikler - Son Dakika


Son Dakika
00:15 Biden'ın kameraya yansıyan son fotoğrafı, sağlık durumuyla ilgili gerçeği ortaya çıkarttı
00:11 Biden'ın basına yansıyan son fotoğrafı, sağlık durumuyla ilgili gerçeği ortaya çıkarttı
23:53 Yenikapı Sahilde Tur Teknesi Battı
23:49 İstanbul Yenikapı'da tur teknesi battı! 3 kişi son anda kurtuldu
23:32 İsmail Kartal'ın Hac ibadetini yarım bıraktığı iddia edildi! Kullanıcılar tek bir konuyu gündeme getirdi
23:28 Hacdan erken dönmesi kafa karıştırdı! Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu ama herkesin aklında aynı endişe var
23:20 Titan Denizaltısının Parçaları Karaya Çıkarıldı
23:16 Titanik dalışında batan Titan denizaltısının enkazına ulaşıldı! Metal parçaları muşambalarla kapladılar
22:47 Okan Buruk, gelecek sezon hedeflerini açıkladı
22:43 Okan Buruk kaldığı yerden devam! Yaptığı açıklamalar taraftarı mest edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2023 02:38:51. #1.12#
SON DAKİKA: Rainbow Six Siege Crystal Guard: 6. Yıl 3. Sezon ile gelen yeni özellikler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement