Rainbow Six Siege Crystal Guard: 6. Yıl 3. Sezon ile gelen yeni özellikler

Rainbow Six Siege Crystal Guard Güncellemesiyle Gelen Her Şey

Rainbow Six Siege'in son güncellemesiyle gelen ilk büyük değişiklik, yeni operatör Osa. Şeffaf kurşun geçirmez Talon-9 Shield ile donatılmıştır.

Yeni Talon-8 kalkanının özel yanı, normal açılır bir kalkan gibi zemine, pencerelere ve kapılara yerleştirilebilmesidir.

Yeni güncelleme ayrıca Bank, Coastline ve Clubhouse için çok sayıda küçük harita düzenlemesi ile birlikte geliyor.

Rainbow Six Siege, Year 6 yol haritasında Elite özelleştirmesinden bahsetti ve bu nihayet ana oyuna getirildi.

Güncelleme ayrıca operatör zırhının ekstra sağlık işlevi görmesini sağlayarak HP sisteminde değişiklikler getiriyor. Tüm 3-zırh dereceli operatörler 125 HP'ye sahip olacak, 2 zırh 110 HP'ye sahip olacak ve bir zırh normal 100 HP'ye sahip olacak.

Ubisoft ayrıca rakiplerine yumuşak çerçeve ışıkları ekleyerek onları düşük ışıkta görünür hale getirdi. Ayrıca, düşen rakipler hakkında istihbarattan kaçınmak için DBNO puanlamasında birkaç ince ayar yapıldı.

Büyük değişiklikler alan operatörler; Twitch, Sledge, Glaz, Iana, IQ, Mute ve Fuze oldu.

Crystal Guard güncellemesi ile birlikte operatör fiyatları da düştü. Fiyat değişiklikleri aşağıdaki gibidir:

Maverick ve Clash: 10.000 Ünlü ve 240 R6 Kredisi

Amaru ve Goyo: 15.000 Ünlü ve 360 R6 Kredisi

Sıfır: 20.000 Ünlü ve 480 R6 Kredisine sahip olabilirsiniz.

Rainbow Six Siege'in her sezonu ayrıca mevsimlik bir görünümle birlikte gelir. Öne çıkan görünümler, sürekli değişen bir düzende çeşitli renklere sahiptir ve tamamıyla Holografik Paket olarak adlandırılıyor.