Rainbow Six Siege'de alınan eşleştirme hatası düzeltildi - Son Dakika
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Rainbow Six Siege'de alınan eşleştirme hatası düzeltildi

13.09.2021 14:31

Ubisoft, düzeltmelerin geçerli olduğundan emin olmak için oyunun performansını yakından izlemeye devam edecekler.

Bu hafta sonu birçok Rainbow Six Siege oyuncusu lobiler ve oyuncu hesabı seviyeleriyle ilgili bir sorun yaşaması nedeniyle dereceli ve derecesiz maçlara bağlanamadı.

Belirtilen soruna göre Rainbow Six Siege'de de dereceli maça girebilmek için tüm ekip üyelerinin 50 leveli geçmiş olması gerektiği yönündeydi.

Pazar günü saat 16:00'da, Rainbow Six Siege'in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamayla, geliştiricilerin "PC'de eşleştirmeyi etkileyen sorunların başarıyla çözüldüğünü bildirmekten mutluluk duyuyoruz." Şeklinde açıklama yaptı ve ardından da "Bazılarınızın bildirdiği gibi, konsol oyuncularının Squad'lara katılmasını engelleyen bir sorun ortaya çıktı. Bunu ele aldık ve işler normale dönebilir." şeklinde devam etti.

Ubisoft, "Bu düzeltmelerin devam etmesini sağlamak için oyunun performansını yakından izlemeye devam edeceğiz." dedi. "Önümüzdeki hafta boyunca, bunun tekrarlanmaması için daha sağlam uzun vadeli tedbirler uygulayacağız."

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SON DAKİKA: Rainbow Six Siege'de alınan eşleştirme hatası düzeltildi - Son Dakika
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