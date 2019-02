Ubisoft, son Rainbow Six Siege tanıtım videosunda yeni Danimarkalı operatörünü tanıttı. Aynı zamanda Twitter 'da da bir paylaşımda bulunan Rainbow Six Siege resmi sayfası, operatörün bulunduğu bir görsel paylaştı. Görselde taktiksel bir tahtanın önünde poz veren operatör dördüncü yılın ikinci sezonunda oyuna dahil olacak.Geçtiğimiz hafta yayınlanan videoda yer alan görseller aracılığıyla bir ipucuna rastlamak fazlasıyla zordu. Rainbow Six Siege'in resmi Twitter sayfasında paylaşılan fotoğraf çok daha yüksek çözünürlüklü olduğu için tahtadaki yazıların birçoğu okunabildi ve karakter hakkında bilgi sahibi olundu.Tahtadaki post-it üzerine yazılmış 'çevreye karışma ve adapte olma özelliği' ibaresi sayesinde karakterin gizlilik konusunda bir uzman olacağını açıkça görebiliyoruz. Tüm bunların yanı sıra tahtanın saldırı bölgesinden bu bilgiyi aldığımız için operatörün bir taarruzcu olacağını da söyleyebiliriz.