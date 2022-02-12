Rainbow Six Siege, son 18 ayda 166 binden fazla oyuncuyu banladı - Son Dakika

Rainbow Six Siege, son 18 ayda 166 binden fazla oyuncuyu banladı

Rainbow Six Siege, son 18 ayda 166 binden fazla oyuncuyu banladı
Son Güncelleme: 12.02.2022 11:42

Ubisoft, son bir buçuk yıl içerisinde Rainbow Six Siege'de 166 binden fazla oyuncuyu banladı.

Siege ekibi, anti hile programı BattleEye'ın grafiğini ve son 18 ay içerisinde banlanan oyuncuları içeren yeni bilgileri Twitter'dan paylaştı. Paylaşılan istatistiklerde son bir buçuk yılda ortalama olarak ayda 14 bin hileci banlandı.

Rainbow Six Siege'in Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Anti hile konusunda sizi güncel tutacağımıza söz verdik." ifadelerine yer vererek istatistikleri paylaştı.

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Ayrıca ekip, Rainbow Six Siege oyuncularının hile yaptığını gösteren video kanıtlarını sosyal medyada yakalamasına ve paylaşmasına izin veren özellikleri içeren R6 Analist uygulamasını da bildirdi.

Rainbow Six Siege ekibi, hile yapanları tespit etmeye ve yasaklamaya kararlı olduklarını açıkladı.

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Son Dakika Gamegar Rainbow Six Siege, son 18 ayda 166 binden fazla oyuncuyu banladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rainbow Six Siege, son 18 ayda 166 binden fazla oyuncuyu banladı - Son Dakika
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