Rainbow Six Siege, son 18 ayda 166 binden fazla oyuncuyu banladı

Siege ekibi, anti hile programı BattleEye'ın grafiğini ve son 18 ay içerisinde banlanan oyuncuları içeren yeni bilgileri Twitter'dan paylaştı. Paylaşılan istatistiklerde son bir buçuk yılda ortalama olarak ayda 14 bin hileci banlandı.

Rainbow Six Siege'in Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Anti hile konusunda sizi güncel tutacağımıza söz verdik." ifadelerine yer vererek istatistikleri paylaştı.

Ayrıca ekip, Rainbow Six Siege oyuncularının hile yaptığını gösteren video kanıtlarını sosyal medyada yakalamasına ve paylaşmasına izin veren özellikleri içeren R6 Analist uygulamasını da bildirdi.

Rainbow Six Siege ekibi, hile yapanları tespit etmeye ve yasaklamaya kararlı olduklarını açıkladı.

We made a promise to keep you updated on Anti-Cheat.



In the thread below, we'd like to share updates on:

? Siege ban data

? Cheat and hack hotfixes

? Resources for cheat reports

? Phone verification pic.twitter.com/Y1x2q8LIxl