Rainbow Six Siege year 7 yol haritası paylaşıldı - Son Dakika
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Rainbow Six Siege year 7 yol haritası paylaşıldı

Rainbow Six Siege year 7 yol haritası paylaşıldı

21.02.2022 10:36

Rainbow Six Siege'in yedinci yılı, oyunun yaşam döngüsünde şimdiye kadarki en önemli yıllardan biri olacak türde şekilleniyor. Hayranlar dört yeni operatör, yeni haritalar, daha fazla oyun modu ve oyunu önemli ölçüde değiştirecek birkaç güncelleme gelecek.

Önümüzdeki güncellemelerde oyuna yeni bir savunma operatörü ve yeni haritalar eklenecek. Azami, bu yıl Siege listesine katılan ilk defans operatörü olacak. İrlanda'da geçecek yeni harita ise "Emerald Plain" sezon ortasında oyuna eklenecek.

Rainbow Six Siege year 7 yol haritasında paylaşılan bilgilerde oyuna yeni operatörler ve haritaların dışında yeni bir oyun modu ekleneceği de duyuruldu. Rainbow Six Siege'e Team Deathmach oyun modu eklenecek ve konsol oyuncuları maç tekrarlarını izleyebilecekler.

Birinci sezonda ayrıca Attacker'ların repick olarak tanıtılan hazırlık aşamasında operatörlerini değiştirmelerine izin verecek.

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İkinci sezonda ise Belçikalı yeni bir operatör yayınlanacak ve Team Deathmach'e yeni bir harita gelecek. Oyun sırasında dost ateşi yapan oyuncular için yeni yaptırımlar uygulanacak.

Sezon üçte Singapur'dan yeni bir operatör eklenecek ve rekabetçi moduna yeni bir harita eklenecek. Ayrıca oyuncuları maç geçmişlerinden raporlayabileceksiniz.

Son olarak dördüncü sezonda ise Kolombiyalı bir operatör eklenecek ve yeni itibar sistemi eklenecek.

Rainbow Six Siege year 7 yol haritası paylaşıldı
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