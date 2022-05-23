Rainbow Six Siege, yeni karakterinde Valorant'tan esinlendi - Son Dakika

Rainbow Six Siege, yeni karakterinde Valorant'tan esinlendi

Rainbow Six Siege, yeni karakterinde Valorant\'tan esinlendi
Son Güncelleme: 23.05.2022 08:35

Fransız şirket Ubisoft'un taktiksel FPS oyunu Rainbow Six Siege'e her yıl yeni operatörler gelmektedir. Rainbow Six Siege'te 63 adet oynanabilir operatör bulunmaktadır. Yeni karakterler için gözünü dışa çevirdi ve yeni operatör Sens'i Valorant'tan esinlendi.

Rainbow Six Siege'e eklenecek yeni saldıran (Attacker) operatörü Sens duyuruldu. Özellikleri ile birlikte yayınlanan kod adı Sens olan Neon Ngoma Mutombo, Operation Vector Glare genişlemesi ile tanıtan karakterdir. Operatörün özelliklerinin ise Valorant'tan esinlendiği anlaşıldı.

Rainbow Six Siege, taktiksel oynanışıyla gerçekçiliği oyunculara hissettirmektedir, ancak eklenen yeni karakter Sens ile bu duvarın biraz dışına çıkılıyor. Valorant'taki Neon karakterinin açtığı duvara benzer tek taraflı bir duman duvarı açmaktadır.

Rainbow Six Siege, yeni karakterinde Valorant'tan esinlendi

SENS TEÇHİZATLARI

  • Teçizhat: ROU ışık tekerleği (3)
  • Birincil silahlar: POF-9 saldırı tüfeği (Yeni), 417 DMR
  • İkincil silahlar: SDP 9mm, Gonne 6
  • İkincil araçlar: Hard Breach Charge, claymores

Ayrıca bu dumanı Valorant'taki Phoenix'in alev duvarı ile benzetenlerde bulunuyor. Bunun yanı sıra Rainbow Six Siege'e Valorant'taki gibi bir atış poligonu ekleniyor. İki atış poligonu o kadar benzer ki, her iki oyunu da oynadıysanız, benzerlikler kolaylıkla anlaşılıyor.

Ubisoft'un taktiksel FPS oyunu Rainbow Six Siege, yeni operatörü Sens ve atış poligonunu 7 Haziran'da Operation Vector Glare ile getiriyor.

Rainbow Six Siege, yeni karakterinde Valorant'tan esinlendi

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Son Dakika Gamegar Rainbow Six Siege, yeni karakterinde Valorant'tan esinlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rainbow Six Siege, yeni karakterinde Valorant'tan esinlendi - Son Dakika
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