Raisa Vanessa Dünya'yı yeniden yaratmak istiyor

Koreografisi ve prodüksiyonu Uğurhan Akdeniz tarafından gerçekleştirilen defile, İstanbul Kemer Country'de başka bir evrene açılan portallara benzetebileceğimiz 4 enstalasyondan oluşan anıtsal bir ortamda gerçekleştirildi. Tasarımcılar doğa ve geleceğin uyumlanmasına duydukları özlemden ilham aldıklarını dile getirdiler.

Cesur silüetler ve parlak renklerden oluşan koleksiyonun rengarenk örgü takımları ve elbiseleri, yazın verdiği hafiflik hissi ile pareolarının rahatlığına sahipti.

Kalçalarda cut-out formlarla 70'lerin cüretini vurgulayan hacimli ve gösterişli püskül detaylarını birleştiren koleksiyon, ilgi çekici formları, canlı renkleri, 70'lere övgü niteliğinde kesim ve hacimleriyle bir araya getirerek Raisa Vanessa'nın feminen ruhuna vurgu yapıyor.

Kalın pul payetlerin silüetlere dönüştüğü ve Raisa Vanessa imzası niteliğinde kompozisyonlardan oluşan koleksiyon; aksesuarla tamamlanarak Raisa Vanessa ustalığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Markanın ezber bozan maksimalizminden hiçbir ödün vermeden, pandemi sonrası bulunduğumuz bu yeni düzen içerisinde kendi Dünya'sını yaratan Raisa Vanessa plaj giyimi, ev giyimi ve gece giyimi kodlarına yeniden hayat veriyor.