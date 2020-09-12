Raısed By Wolves, Away ve Lovecraft Country - Son Dakika

Ortaya karışık... Merhaba değerli okurlar. Bu hafta sizlere gösterime yeni girmiş olan birkaç dizi hakkında kısa bilgiler vermek istiyorum. Yazıma devam etmeden önce genç bir yaşta (43) kanser sebebiyle aramızdan ayrılan Chadwick Boseman'ın kaybından üzüntü duyduğumu sizlere belirtmek isterim. Eminim yaşasaydı kendisinin çok başarılı performanslarına tanık olacaktık. Toprağı bol olsun.

Raised by Wolves:

HBO Max'in yeni dizisi bilim kurgu severlerin gündemine hızlı bir giriş yaptı diyebiliriz. Toplam on bölümlük dizinin ilk üç bölümünü Ridley Scott yönetmekte.

Dizi Ateistler ve dindarlar arasında gelecekte gerçekleşen büyük savaş sebebiyle dünyanın yaşanamaz hale gelmesini, bunun sonucu Ateistlerin son umut olarak Kepler 22b gezegenine Baba ve Anne adında iki android (Adem ve Havva da diyebiliriz) ve altı embriyo göndererek insanlığın yeniden canlandırma umudunu anlatıyor. Dizinin konusu Anne ve Baba'nın 12 yıl sonra dizinin yörüngesine giren dindarlara ait bir uzay gemisiyle iletişim kurmak zorunda kalmalarıyla hız kazanıyor.

Away:

Netflix'in bu dizisi yakın gelecekte geçen Mars'a gerçekleşecek olan ilk insanlı uçuşu konu almakta. İlk bölümler genelde uçuş kumandanı olan Hillary Swank'in ailesiyle olan ilişkisi ile alakalı olsa da, sonraki bölümler adet olduğu üzere ekip için ilişkiler ve onların aileleri ile başlarına bu uçuşta gelebilecek ama pişmiş tavuğun başına gelmeyecek her türlü sorunla olan mücadelelerini konu ediyor.

Dizinin belli bir kalitesi olmasına rağmen birkaç mantık hatası (ekip'in yaş ortalaması, iletişim hızı gibi) ve benzer konuların diğer dizi ve filmlerde sıkça ele alınması sebebiyle beni pek heyecanlandırmadığını söyleyebilirim.

Lovecraft Country:

Bu diziye bilim kurgu dememiz pek doğru olmasa da; Lovecraft mitos'undan esinlendiği için kendisini ayrı bir yere koymaktayım. Boş zamanlarınızda izleyebileceğiniz 1950'lerin ırkçı (evet yine) atmosferini yansıtan Indiana Jones: Kutsal Hazine Avcıları tarzı bir dizi diyebiliriz. Bence bir göz atmaya değer.

Sağlıcakla kalın...