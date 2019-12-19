Rajapaksa, İsviçre Büyükelçiliği çalışanının kaçırılması iddiasıyla ilgili "kurbanın" kendisi... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rajapaksa, İsviçre Büyükelçiliği çalışanının kaçırılması iddiasıyla ilgili 'kurbanın' kendisi... - Son Dakika

Rajapaksa, İsviçre Büyükelçiliği çalışanının kaçırılması iddiasıyla ilgili "kurbanın" kendisi...

6 saat önce

Sri Lanka Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa, İsviçre Büyükelçiliği çalışanının kaçırılması iddialarıyla ilgili asıl "kurbanın" kendisi olduğunu ifade etti.

Rajapaksa, İsviçre Büyükelçiliği çalışanının kaçırılması iddiasıyla ilgili

Sri Lanka Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa, İsviçre Büyükelçiliği çalışanının kaçırılması iddialarıyla ilgili asıl "kurbanın" kendisi olduğunu ifade etti.

Rajapaksa, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İsviçre Büyükelçiliği yerel çalışanı Gania Banister Francis'in kaçırıldığı, cinsel saldırıya uğradığı ve bilgi vermeye zorlandığı iddialarıyla ilgili hükümetinin eleştirildiğini ve suçlandığını belirtti.

Kendisinin ve hükümetinin itibarının zedelenmeye çalışıldığını savunan Rajapaksa, "Şimdi açıkça görülüyor ki bu davada aslında kurban olan benim." ifadesini kullandı.

Sri Lanka'da kaçırıldığını, cinsel saldırıya uğradığını ve bilgi vermeye zorlandığını iddia eden İsviçre Büyükelçiliği çalışanı Francis, iddialarının yalan olduğunu ortaya çıkması üzerine üç gün önce tutuklanmıştı.

Başsavcılık, Francis hakkında "adli makamlara uydurma deliller sunma ve Sri Lanka hükümetine karşı düşmanlık yaratmaya çalışma" suçlamalarıyla tutuklama kararı çıkarmıştı.

İsviçre Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sri Lanka yönetimine "ulusal hukuk ve uluslararası standartlara" bağlı kalması çağrısında bulunulmuştu.

Francis, 25 Kasım'da kimliği bilinmeyen kişiler tarafından kaçırıldığını, cinsel saldırıya uğradığını ve büyükelçilikle ilgili bilgi vermeye zorlandığını ileri sürmüştü.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, olayı "çok ciddi ve kabul edilemez bir saldırı" olarak nitelendirmiş ve Sri Lanka Büyükelçisini bakanlığa çağırarak konuyla ilgili soruşturma açılması talebinde bulunmuştu.

Sri Lanka hükümeti, müfettişler tarafından toplanan delillerin, kadının iddialarıyla örtüşmediğini açıklamıştı.

Kolombo yönetimi, Büyükelçiliğin Francis ve ailesini İsviçre'ye götürme talebini de reddetmişti.


Cumhurbaşkanına "beyaz kamyonet" suçlaması


Sri Lanka'da Gotabaya Rajapaksa'nın 16 Kasım'da cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından kardeşi Mahinda Rajapaksa'nın ülkeyi yönettiği 2005-2015 döneminde, gazetecileri ve aktivistleri hedef alan adam kaçırma, işkence ve ortadan kaybolma iddialarını soruşturan Sri Lankalı polis başmüfettişi Nishantha Silva ailesiyle İsviçre'ye kaçmıştı.


Rajapaksa'nın 22 Kasım'da geçici başbakan olarak atadığı kardeşi ve eski Cumhurbaşkanı Mahinda Rajapaksa'nın iktidarı, özellikle gazetecilerin öldürüldüğü, kaçırıldığı ve taciz edildiği "kara bir dönem" olarak adlandırılıyor.


Kardeşinin cumhurbaşkanlığı döneminde savunma bakanı olan Gotabaya Rajapaksa da gazetecileri ve diğer muhalifleri kaçıran "beyaz kamyonet" biriminin arkasındaki kişi olmakla suçlanıyor.

Cumhurbaşkanı, Sri Lanka, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eski bakan da telefon dolandırıcıların tuzağına düştü, 500 bin TL'sini kaptırdı
Dolandırılan eski bakan Aytekin: Maalesef bu işi yaptım Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'düşen yaprak' yanıtı: Biz bahar görüyoruz Son dakika: Bakan Kurum'dan 'termik santral' açıklaması: Mevzuata aykırı santrallere tüm cezai işlemleri uygulayacağız

Son Dakika Haberleri
23:24 Bakan Dönmez, enerji politikası ve Doğu Akdeniz meselesini değerlendirdi (2) - Son Dakika
23:24 ABD'den, İran'daki protestolar nedeniyle bu ülkedeki bazı yetkililere yaptırım - Son Dakika
23:19 Pompalı tüfekle öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika
23:17 Balıkesir nazan can, öldürülmeseydi aliağa'ya gidecekti - Son Dakika
23:17 Antalya yayladaki başıboş eşeği kurtarıp, barınağa teslim ettiler - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 23:30:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rajapaksa, İsviçre Büyükelçiliği çalışanının kaçırılması iddiasıyla ilgili "kurbanın" kendisi... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]