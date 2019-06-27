Son Dakika Haberleri: 'Rakamlar olağanüstü endişe verici'
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'Rakamlar olağanüstü endişe verici'

1 saat önce

SEEHOFER, Kassel Valisi Walter Lübcke cinayetini de, "Özgürlükçü demokratik sistem için alarm verici" olarak değerlendirdi.

'Rakamlar olağanüstü endişe verici', System.String[]
SEEHOFER, Kassel Valisi Walter Lübcke cinayetini de, "Özgürlükçü demokratik sistem için alarm verici" olarak değerlendirdi. Bazı aşırı sağ örgütlerin kendilerini modern, anayasa yanlısı gibi gösterdiklerine işaret eden İçişleri Bakanı, aşırı sağın çok ciddi bir tehlike olduğunu kaydetti. Seehofer, bazı neonazi örgütleri yasaklamak için incelemeler yaptıklarını da söyledi.

İstihbarat raporuna göre Almanya'da aşırı sağcıların sayısı 2014'ten beri hızla artıyor. Bu sayı 2018'de 24 bin 100'e ulaştı. Bunların 12 bin 700'ü şiddete hazır. Aşırı sağcıların hedefi yabancılar, Müslümanlar, ilticacılar, ama aynı zamanda politikacılar. Aşırı sağ, Almanya'nın yabancılaştığı, ulusal kimliğin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu tezlerini işliyor.

ŞİDDET EĞİLİMİ ÇOK YÜKSEK

Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Haldenwang de aşırı sağda şiddet kullanma eğiliminin çok yüksek olduğunu söyledi. Geçen yıl altı adam öldürme teşebbüsünde bulunduklarını belirten Haldenwang, 6 olayın da yabancı düşmanlığı motifi taşıdığına işaret etti. Haldenwang, aşırı sağın sadece Almanya'nın doğu eyaletlerinin sorunu olmadığını, ülke genelinde bu tehlikenin mevcut olduğunu söyledi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:28 
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