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"Rakamların Dili" multimedya eseri, İstanbul Üniversitesi'nde sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

"Rakamların Dili" multimedya eseri, İstanbul Üniversitesi'nde sanatseverlerle buluştu

13.12.2021 16:19
"Rakamların Dili" multimedya eseri, İstanbul Üniversitesi'nde sanatseverlerle buluştu

"Polonya'nın en büyük romantik şairi" olarak tanımlanan Adam Mickiewicz'in külliyatı, görsel sanatlar sanatçısı ve küratör Jakub Woynarowski tarafından multimedya eserine dönüştürüldü.

" Polonya'nın en büyük romantik şairi" olarak tanımlanan Adam Mickiewicz'in külliyatı, görsel sanatlar sanatçısı ve küratör Jakub Woynarowski tarafından multimedya eserine dönüştürüldü.

Adam Mickiewicz Enstitüsünün talebi üzerine oluşturulan "Sol Salutis - Rakamların Dili" adlı eser, İstanbul Üniversitesi'nde sergilenmeye başladı.

Açılış etkinliğinde konuşan İstanbul Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Oral, Mickiewicz'in 19. yüzyılda hem edebi eserleriyle hem de siyasi faaliyetleriyle Polonya'nın bağımsızlık mücadelesine hizmet eden önemli bir karakter olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Oral, Polonya'nın, İstanbul Üniversitesinde de farklı boyutlarla temsil edildiğini belirterek, "Hem birçok Polonyalı öğrencinin üniversitemizde eğitim görmesi hem de Erasmus programı kapsamında misafir edilen öğrenciler vasıtasıyla ikili ilişkilerimiz uzun süreden beri güçlü bir şekilde artarak devam etmektedir." dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin daha da artması temennisinde bulunan Oral, "Bugün başlayacak olan çok fonksiyonlu gösterim de Adam Mickiewicz'i ve Türkiye-Polonya ilişkilerini farklı açılardan ön plana taşımaya imkan verecek fırsatlar sunmaktadır. Bu noktada Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğumuza da değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Eserde bilim ve romantizm içe içe geçmiştir"

Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Witold Leniak ise, Adam Mickiewicz Enstitüsünün 2022 yılı için Adam Mickiewicz'in hayatıyla ilgili dört şehirde Polonya Romantizm Yılı'nı başlattığını aktararak, projenin prömiyerinin Paris'te gerçekleştiğini söyledi.

Projenin geleneksel, alışagelmiş sergilerden farklı olduğuna dikkati çeken Leniak, "Adam Mickiewicz, Polonya'nın en büyük romantik şairi ve büyük bir bilim adamıdır. Bu multimedya eserinde de bilim ve romantizm içe içe geçmiştir. 'Sol Salutis' projesi Mickiewicz'in hiç yayınlanmayan 'Geleceğin Tarihi' başlıklı çalışmalarından ilham alınarak hazırlanmıştır. 'Sol Salutis' enstalasyonu matematiksel, fiziksel, metafiziksel ve sembollerin birleşimidir." diye konuştu.

"Sol Salutis - Rakamların Dili" hakkında

Proje, Polonya'nın en büyük romantik şairi Adam Mickiewicz'in, metafiziği matematikle iç içe geçirdiği "Geleceğin Tarihi" adlı hiç yayınlanmamış eserinden ilham alınarak hazırlandı.

Mickiewicz, Geleceğin Tarihi'ni Fransızca dilinde 10 yıldan uzun bir sürede kaleme aldı. Eserin, el yazmalarının bir kısmı kayboldu, bir kısmı da şairin kendisi tarafından yakıldı. Eserin parçaları ise sadece şairin yazışmalardan ve korunmuş fragmanlarından biliniyor.

Geleceğin Tarihi'nin içerdiği kelimelerin sayısal değerlere dönüştüğü yeni bir dilin veya güneş yazısını "ateşli işaretleri" yansıtan, Arşimet ayna sistemine dayanan optik fiberlerin vizyonları, sanatçı Jakub Woynarowski tarafından görsel ve işitsel bir deneyim olarak sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Yerleştirmenin merkezi elemanı büyük, dairesel bir ayna olarak tasarlandı. Ayna üzerine yansıtılan projeksiyon, yani Güneş Karesi'nin içerdiği mistik anlamların kodunu çözen animasyon için bir ekran görevi görüyor.

Sayıları ve Lehçe alfabesinin harflerini çizelgeleyen geometrik tablo ile etkinliğin görsel katmanını akustik olarak tamamlayacak belirli sesler eşleştirildi.

Jakub Woynarowski eserine ilişkin, "Hazırladığım matematiksel tablo, hem rasyonel hem de çelişkili duygularla dolu modern insanın kendisine baktığı bir ayna görevi görebilir." açıklamasını yapmıştı.

Paris, Roma ve Vilnius'da da gösterilen multimedya yerleştirme, 17 Aralık'a kadar İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda görülebilir.

İstanbul Üniversitesi, Adam Mickiewicz, İstanbul, Polonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Rakamların Dili' multimedya eseri, İstanbul Üniversitesi'nde sanatseverlerle buluştu - Son Dakika


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