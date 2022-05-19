Raket tutma tarzı merak ediliyordu! Erdoğan'dan açıklama: Çinliler ve Japonlar da benim gibi tutar - Son Dakika
Üye Girişi

Raket tutma tarzı merak ediliyordu! Erdoğan'dan açıklama: Çinliler ve Japonlar da benim gibi tutar

19.05.2022 18:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada gündem olan raket tutma tarzına ilişkin, "Dünyada masa tenisinde çok farklı stiller var. Çinlilerin, Japonların tutuş şekli benim tuttuğum şekildir. Fena da değil, işe yarıyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de ağırladığı mevkidaşlarıyla oynadığı masa tenisi anlarına ilişkin fotoğrafları resmi hesaplarından paylaştı.

ERDOĞAN'IN RAKET TUTMA TARZI DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşılan fotoğraf karelerinde Erdoğan'ın raket tutma tarzı ise bir hayli dikkat çekiciydi. Erdoğan, o çok konuşulan raket tutma tarzına ilişkin açıklama yaptı.

"TENİS RAKETİNİ TUTUŞUNUZ SİZE AVANTAJ MI SAĞLIYOR?" SORUSU GELDİ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri" kapsamında gençlerle bir araya gelen Erdoğan'a bir genç, "Masa tenisi oynuyorsunuz, ben de oynuyorum. Tenis raketini farklı tutuyorsunuz. Ben solak olduğum için avantaj sağlıyordum, siz de mi avantaj sağlıyorsunuz?" sorusunu sordu. Erdoğan'ın o soruya yanıtı şöyle oldu:

"TÜRKİYE'DEE GENELDE RAKETİN SAP KISMINDA TUTARLAR"

"Dünyada masa tenisinde çok farklı stiller var. Mesela Türkiye'nin klasik bir raket tutma tarzı vardır. Dünyada çoğunlukla da o tarz kullanılır. Yani raketin sap kısmından tutarlar. Ama mesela Çinlilerin, Japonların tutuş şekli ise benim tuttuğum şekildir. Ben onlardan örneği alarak o şekli kullanıyorum. Fena da değil, işe yarıyor. Son zamanlarda bazı dostlarla yaptığımız müsabakalarda işe yaradı. Mesela yurttaki masa tenisinde voleybol milli takımımızın koçu Guidetti ile oynadık. O da o klasiği kullanıyordu. Ben ise raketi avucuma alarak kullandım. 'Sen' dedi 'iyi oynuyorsun', 'yok' dedim ya 'senin kadar değil', 'yok yendin beni' dedi. Şimdi demek ki stil birçok şeyi değiştirebiliyor. Bu noktada işime yaradı, iyi de gidiyor. Bundan sonraki süreçte de herhalde diğerini öğrenecek halim yok."

YORUMLAR
500
Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı açıklaması: Bir ihtimal pistleri kaldırmayacağız Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı açıklaması: Bir ihtimal pistleri kaldırmayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine 'hayır' diyeceğimizi söyledik (3) Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine 'hayır' diyeceğimizi söyledik (3)

Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi, cumhurbaşkanı, Tenis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Raket tutma tarzı merak ediliyordu! Erdoğan'dan açıklama: Çinliler ve Japonlar da benim gibi tutar - Son Dakika


Son Dakika
18:42 Raket tutma tarzı merak ediliyordu! Erdoğan'dan açıklama: Çinliler ve Japonlar da benim gibi tutar
18:39 Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: Türkiye'nin endişelerini görüşmeye hazırız
18:20 "İktidar yürüyüşünü başlattık diyen" Meral Akşener, Samsun'da: Ey Türk gençliği, yarın değil bugün gücünün farkında olacaksın!
18:07 İsveç ve Finlandiya liderleri Beyaz Saray'da! ABD Başkanı Biden: İki ülke de NATO'nun tüm şartlarını karşılıyor, üyeliklerini destekliyoruz
17:45 Meslekten 15 günlüğüne men edilmişti! AYM'den Canan Karatay kararı
17:41 AK Parti kurucularından Albayrak'tan yargıya uyarı: Bugün SADAT'ı tanımayan yarın sizi de tanımaz.
17:06 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den İsveç ve Finlandiya açıklaması: Fikir ayrılıklarına çözüm buluruz
16:42 Zelenski'den Vışıvanka Günü'ne özel kostüm: Savaşın başından beri giydiği tişörtünü çıkardı, gömlek giydi
16:40 Survivor All Star'da ikiz kardeşi elenen Sema'dan intikam yemini: Burunlarından fitil fitil getireceğim!
16:39 Finlandiya Başbakanı Marin'den "Türkiye ile masaya oturmalıyız" mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 19:06:15. #1.13#
SON DAKİKA: Raket tutma tarzı merak ediliyordu! Erdoğan'dan açıklama: Çinliler ve Japonlar da benim gibi tutar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement