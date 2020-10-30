Raketleri Cumhuriyet için salladılar

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından her yaştan sporcuların katılımıyla gerçekleşen Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından her yaştan sporcuların katılımıyla gerçekleşen Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün iş birliğinde düzenlenen ve bir ay süren 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tenis Turnuvası'nda ödüller sahiplerini buldu. Çukurova Spor Park Tesisleri kortlarında gerçekleşen turnuvaya 16 kategoride 210 sporcu katıldı. Her yaştan bireyin katılımıyla birlik, beraberlik, kaynaşma, dayanışma amaçlı gerçekleşen turnuvada 600 maç oynandı. Kategorilerinde dereceye giren tenisçilere Adana Büyükşehir Belediyesi adına bürokratlar çeşitli ödüller verdi. Birbirinden zevkli mücadeleye sahne olan turnuvada dereceye giren sporcular şu isimlerden oluştu: Tek Erkekler Master Kategorisi: 1- Eren Emre, 2- Göksal Sarmaşık Tek Erkekler A Kategorisi: 1- Recai Tanrıkulu, 2- Ertuğrul İnce Tek Erkekler B Kategorisi: 1- Hüseyin Çalık, 2-Orhan Ünveren Tek Erkekler C Kategorisi: 1- Sercan Safa, 2- Ali Aydın Gizir Tek Kadınlar Master Kategorisi: 1- Selin Erdal, 2- Sibel Tekin Tek Kadınlar A Kategorisi: 1- Sibel Tekin, 2- Neşe Çopur Tek Kadınlar B Kategorisi: 1- Cennet Başlama, 2- Demet Erçetin Tek Kadınlar C Kategorisi: 1- Tuba Ersoy, 2- İnci Taşkın - ADANA

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