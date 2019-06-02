Son Dakika Haberleri: Rakibi sahaya 1 kişi eksik çıkınca futbolcusunu kenara aldı
Son Dakika Spor Haber

Rakibi sahaya 1 kişi eksik çıkınca futbolcusunu kenara aldı

51 dakika önce

19 Ligi Çaycuma Grubu şampiyonluk maçında, Velioğlu Gençliksporlu 1 oyuncu maça geç kalınca, rakip takımın sahaya 10 kişi çıktığını fark eden Veliköyspor antrenörü, bir futbolcusunu saha kenarına aldı.

Rakibi sahaya 1 kişi eksik çıkınca futbolcusunu kenara aldı, System.String[]

ZONGULDAK U-19 Ligi Çaycuma Grubu şampiyonluk maçında, Velioğlu Gençliksporlu 1 oyuncu maça geç kalınca, rakip takımın sahaya 10 kişi çıktığını fark eden Veliköyspor antrenörü, bir futbolcusunu saha kenarına aldı. Maçın 35'inci dakikasında futbolcunun gelmesi üzerine iki takım da futbolcularını oyuna aldı.
Çaycuma İlçe Stadyumu'nda Veliköyspor ile Velioğlu Gençlikspor, U-19 Ligi play-off şampiyonluk maçında karşı karşıya geldi. Velioğlu Gençlikspor takımı oyuncusu Doğukan Verim maça geç kaldı. Yedek oyuncusu da olmayan Velioğlu Gençlikspor, sahaya 10 kişi çıkmak zorunda kaldı. Rakip takımın 10 kişi olduğunu fark eden Veliköyspor antrenörü Sertan Adıyaman, 5'inci dakikada santrfor olarak oynayan 9 numaralı oyuncusu Emre Gebedek'i saha kenarına aldı. Maçın 35'inci dakikasında geç kalan oyuncunun gelmesi üzerine iki oyunca da hakemin onayıyla maça dahil oldu.
SEYİRCİLER ALKIŞLADI
Yapılan centilmenlik örneği, maçı izleyenler tarafından alkışlandı. Rakip takım teknik direktörü ve oyuncuları, Veliköyspor oyuncularını ve yönetimini centilmence hareketinden ötürü tebrik etti. Maçı Veliköyspor 4-3 kazanarak grubunda şampiyon oldu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Maçtan detaylar
-10 kişi olan rakip sonrası takından bir futbolcunun çıkartılması
-Kadronun tamamlanmasıyla oyuncuların yeniden oyuna girmesi
-Detaylar


- Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:07 Kaynak: DHA
Zonguldak, Çaycuma, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yıldız futbolcu Neymar, otel odasında bir kadına tecavüz etmekle suçlanıyor Fatih Terim'den Gökhan Töre transferine veto geldi! Fenerbahçe'de Soldado dönemi bitti! Veda etti Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 14:58:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rakibi sahaya 1 kişi eksik çıkınca futbolcusunu kenara aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]