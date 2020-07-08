Rakibin kolunu ısıran Laziolu Patric'e 4 maç ceza - Son Dakika

Rakibin kolunu ısıran Laziolu Patric'e 4 maç ceza

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 31'inci haftasında takımı Lazio'nun Lecce ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada rakibinin kolunu ısıran Patric, 4 maç men ve 10 bin avro para cezası aldı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 31'inci haftasında takımı Lazio'nun Lecce ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada rakibinin kolunu ısıran Patric, 4 maç men ve 10 bin avro para cezası aldı.

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Patric, dün deplasmanda 2-1 yenildikleri Lecce maçının 90+3. dakikasında, rakip oyuncu Giulio Donati'nin kolunu ısırdı.

Mücadelenen hakemi hareketi görmese de Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla pozisyonu izledi ve 27 yaşındaki İspanyol oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

Lig disiplin komitesi oyunucuyu, 4 maçtan men ve 10 bin avro para cezası ile cezalandırdı.

Lazio, Lecce, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 23:01 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Rakibin kolunu ısıran Laziolu Patric'e 4 maç ceza - Son Dakika Spor
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