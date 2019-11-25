Son Dakika Haberleri: Rakibine 32. saniyede yenilmişti… Sabri Şengül'ün gözyaşları!
Son Dakika Magazin Rakibine 32. saniyede yenilmişti… Sabri Şengül'ün gözyaşları! - Son Dakika Magazin

Rakibine 32. saniyede yenilmişti… Sabri Şengül'ün gözyaşları!

6 saat önce

Dün Londra'da Denise Kielholtz ile MMA mücadelesinde karşı karşıya gelen Sabriye Şengül rakibine 32 saniye nakavt oldu.

Rakibine 32. saniyede yenilmişti… Sabri Şengül'ün gözyaşları!, System.String[]

Dün Londra'da Denise Kielholtz ile MMA mücadelesinde karşı karşıya gelen Sabriye Şengül rakibine 32 saniye nakavt oldu.  'Hırsıma yenik düştüm' diyen Şengül, neden yenildiğini gözyaşları içinde anlattı.


İşte Sabriye Şengül'ün açıklamaları…


"Hırsıma yenik düştüm. Maça çıkmadan önce hocalarımla konuştuk, ben bekleyecektim o üzerime gelecekti. Ben hırslı ve sinirli olduğum için bir aydır çalıştım taktiği uygulayamadım. Bu tarz bir müsabakaya da ilk kez katıldım. Kafes dövüşünde her şey serbest. Bu zaman kadar hep kick boks yapmıştım, bu sefer hırsıma yenik düştüm. Hazırlanmak için de bir ay yeterli süre değil... Ben rakibimle kick boks yapacaktım ama o kabul etmedi. Beni kafese davet etti, ben de kabul ettim. Yenildikten sonra uyku uyuyamadım sinirimden, hırsımdan... Keşke saldırmasaydım, o gelseydi. Hırsıma yenildim, rakibe değil. Ben onun gibi korkak değilim. Onda kick boks kemeri vardı ben onu almak istedim o ise beni MMA'ye davet etti. Onunla kick boksta ve MMA'de bir kez daha karşılaşacağım. Türk halkına sesleniyorum, sporcularınıza sahip çıkın. Yenilmiş olabilirim ama destek olun dalga geçmeyin. Millet oraya çıkmak için neler yapıyor, bana sahip çıkın. Bu şekilde devam ederlerse ben zaten başarılı olamam, hatamın farkındayım. Canımı en çok acıtan '32. saniyede yenildi' yorumları oldu."

Sabriye Şengül, Londra, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:06 
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