Son Dakika Haberleri: Rakibini 27-0 yendi ve kovuldu!
Son Dakika Spor Rakibini 27-0 yendi ve kovuldu! - Son Dakika Spor

Rakibini 27-0 yendi ve kovuldu!

6 saat önce

Spor Arena / DIŞ HABERLER - Galip takımın teknik direktörü Riccini'nin bu galibiyeti, rakibi incitici ve profesyonellik dışı olarak nitelendirildi.

Rakibini 27-0 yendi ve kovuldu!, System.String[]

Spor Arena/ DIŞ HABERLER - Galip takımın teknik direktörü Riccini'nin bu galibiyeti, rakibi incitici ve profesyonellik dışı olarak nitelendirildi. Bu sebepten dolayı kulüp başkanı Paolo Brogelli, söz konusu teknik direktörün görevine son verdi.


Başkan tarafından yapılan açıklamada, "Başkan olarak Marina kulübünden özür dilerim. Yönetim kurulumuzda oyçokluğu ile teknik direktör Riccini'nin görevine son verme kararını almış bulunuyoruz. Teknik direktörün görevi genç oyunculara idman yaptırmak daha doğrusu onları eğitmek. Bugün olan bu değildi" ifadelerine yer verildi.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 01:48 
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