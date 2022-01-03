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KIRKLARELİ - Rakibinin tekme atarak yaraladığı amatör futbolcu hastanede tedavi görüyor - Son Dakika

KIRKLARELİ - Rakibinin tekme atarak yaraladığı amatör futbolcu hastanede tedavi görüyor

03.01.2022 17:25

Kırklareli'nde oynanan amatör lig futbol karşılaşmasında rakibinin tekme atması sonucu yaralanan sporcu, hastanede tedavi altına alındı.

Kırklareli'nde oynanan amatör lig futbol karşılaşmasında rakibinin tekme atması sonucu yaralanan sporcu, hastanede tedavi altına alındı.

1. Amatör Lig B Grubu'nda mücadele eden Hürriyetspor ile Kuştepe Gençlikspor takımları, dün Büyükmandıra Belediye Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısında Hürriyetspor'dan T. N, rakip futbolculardan birine faul yaptığı iddiasıyla hakem Ömer Şıvka tarafından kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı.

Kırmızı kart gören sporcu, sakatlığı nedeniyle yerde yatan bir futbolcuya yardım eden Kuştepe Gençlikspor'dan Umut Karakaş'ın yanına giderek yüzüne tekme attı.

Yaralanan Karakaş, 112 Acil Sağlık ekiplerince önce Babaeski Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Karakaş'ın çene ve burnunda kırık, sol gözünün altında ise 2 santimetre açılma tespit edildi. Umut Karakaş, buradan Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kulak Burun ve Boğaz Polikliniği'nde tedavisi süren Karakaş, AA muhabirine, sakatlanan takım arkadaşına yardım ettiği esnada rakip futbolcunun tekme atması sonucu yaralandığını söyledi.

Tahlisiz bir olayla karşılaştığını ifade eden Karakaş, "Bu vicdansızca yapılan bir hareket." şeklinde konuştu.

Yüzünde kırıklar meydana geldiğini anlatan Karakaş, "Göz arkası kemiğim, burnum, elmacık kemiğim ve damak bölgesinde kırıklar var. Tedavim sürüyor. Bundan sonra hukuki yollara başvuracağız. Ceza almasından ziyade futbolda, sporda böyle şeylerin olmaması adına caydırıcılığı olması için alabileceği en yüksek cezayı almasını istiyoruz." diye konuştu.

Başkan Kuru: "Bu olay cezasız kalmamalı"

Kuştepe Gençlikspor Kulübü Başkanı Selahattin Kuru, çok üzgün olduklarını belirterek, "Bu olay cezasız kalmamalı" dedi.

Avukatları aracılığıyla yasal haklarını arayacaklarını ifade eden Kuru, olayı şiddetle kınadıklarını kaydetti.

Futbolda bu tür şiddet olaylarının olmaması gerektiğini anlatan Kuru, "Çok üzgünüz. Sporcumuz halen tedavi altında. Karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldık ama sevinemedik. Keşke yenilseydik bu olaylar olmasaydı." ifadelerini kullandı.

Hürriyetspor Başkanı Ersin Uyanık ise sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, olayı esefle kınadıklarını belirtti.

Yaşananlar nedeniyle özür dileyen Uyanık, "Saha içinde yaşanan olaylardan dolayı çok üzgünüz. Kuştepe Gençlikspor yönetiminden özür diliyoruz. Futbolcu kardeşimiz Umut Karakaş'a yapılanı esefle kınıyoruz. Böyle olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Yönetim olarak geçmiş olsun ziyaretine en yakın zamanda geleceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

KIRKLARELİ - Rakibinin tekme atarak yaraladığı amatör futbolcu hastanede tedavi görüyor
KIRKLARELİ - Rakibinin tekme atarak yaraladığı amatör futbolcu hastanede tedavi görüyor
KIRKLARELİ - Rakibinin tekme atarak yaraladığı amatör futbolcu hastanede tedavi görüyor
KIRKLARELİ - Rakibinin tekme atarak yaraladığı amatör futbolcu hastanede tedavi görüyor
KIRKLARELİ - Rakibinin tekme atarak yaraladığı amatör futbolcu hastanede tedavi görüyor

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Devlet Hastanesi, Amatör Lig, Kırklareli, Umut, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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