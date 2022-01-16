Üye Girişi
KIRKLARELİ - Kırklareli'nde rakibinin tekme atarak yaraladığı amatör futbolcuya destek - Son Dakika

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde rakibinin tekme atarak yaraladığı amatör futbolcuya destek

16.01.2022 17:01

Kırklareli'nde oynanan amatör lig futbol karşılaşmasında rakibinin tekme atması sonucu yaralanan amatör sporcu Umut Karakaş için farkındalık etkinliği düzenlendi.

Kırklareli'nde oynanan amatör lig futbol karşılaşmasında rakibinin tekme atması sonucu yaralanan amatör sporcu Umut Karakaş için farkındalık etkinliği düzenlendi.

Pehlivanköy İlçe Stadı'nda 1. Amatör Lig B Grubu'nda mücadele eden Kuştepe Gençlikspor ile Alpullu Gençlikspor karşılaşmasına futbolcular, Karakaş'a destek vermek amacıyla sahaya "Futbolun umudu sensin, yeşil sahalarda şiddete dur de" ve "Sporda şiddet ve ırkçılığa hayır, geçmiş olsun Umut Karakaş" pankartlarıyla çıktı.

Takım kaptanları çiçek ve kulüp flamalarını bir birlerine armağan etti.

Maçın 10. dakikasında ise futbolcular saha da durarak 1 dakika maça ara verdi. Sakatlı futbolcu Karakaş da formasını alarak sahaya girdi. Futbolcuların farkındalık etkinliğine tribünlerdeki kadınlar da alkışlayarak destek verdi.

Kuştepe Gençlikspor Kulübü Basın Sözcüsü Gülşen Gürses, AA muhabirine, futbolda yaşanan şiddet olaylarını protesto ettiklerini söyledi.

Yeşil sahalarda asla görmek istenmeyen bir şiddet olayının yaşandığını anımsatan Gürses, öfkesini yenemeyen kimsenin hiçbir müsabakada yerinin olmaması gerektiğini düşündüklerini belirtti.

Herkesin şiddete 'dur' demesi gerektiğini ifade eden Gürses, "Amatör ligler bölge insanı için oldukça önemli bir nitelikte. Bizde maçlara hem deplasmanda hem de kendi sahamızda yerimizi alıyoruz. Özellikle kadınlar ve çocukları tribünlerde bulundurarak güzel barış ortamında maç izlemiş oluyoruz. Burada maçımız 10. dakikada durdu. Burada şiddet olaylarını protesto etmek, dikkat çekmek istedik. Biz şiddete 'dur' diyebiliriz. Burada futbola ve insanlığa yakışmayan hareketlerden kurtulabiliriz, durdurabiliriz demek istedik." diye konuştu.

Alpullu Gençlikspor Kulübü Başkanı Dursun Ceylan da hiçbir spor alanında şiddetin yaşanmamasını dileyerek, sakatlanan Karakaş'a geçmiş olması temennisinde bulundu.

Yaşanan şiddet olaylarını kınadıklarını dile getiren Ceylan, "Şiddet asla onaylamadığımız bir davranıştır. Bu düşünce ile rakip takımımızdan Umut kardeşimizin önceki haftalarda yaşadığı şiddet olayı için kenetlendik. Burada futbolda şiddetin durması için protestoya destek verdik."

Karakaş ise yeşil sahalarda düşmanlık değil, dostluk ve centilmenliğin hakim sürmesini dilediğini kaydetti.

-Olay

1. Amatör Lig B Grubu'nda mücadele eden Hürriyetspor ile Kuştepe Gençlikspor takımları, dün Büyükmandıra Belediye Stadı'nda karşı karşıya gelmiş, karşılaşmanın ilk yarısında Hürriyetspor'dan T. N, rakip futbolculardan birine faul yaptığı iddiasıyla hakem Ömer Şıvka tarafından kırmızı kartla oyun dışı bırakılmış, kırmızı kart gören sporcu, sakatlığı nedeniyle yerde yatan bir futbolcuya yardım eden Kuştepe Gençlikspor'dan Umut Karakaş'ın yanına giderek yüzüne tekme atmıştı.

Yaralanan Karakaş, 112 Acil Sağlık ekiplerince önce Babaeski Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Karakaş'ın çene ve burnunda kırık, sol gözünün altında ise 2 santimetre açılma tespit edilerek, Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde rakibinin tekme atarak yaraladığı amatör futbolcuya destek
KIRKLARELİ - Kırklareli'nde rakibinin tekme atarak yaraladığı amatör futbolcuya destek
KIRKLARELİ - Kırklareli'nde rakibinin tekme atarak yaraladığı amatör futbolcuya destek
KIRKLARELİ - Kırklareli'nde rakibinin tekme atarak yaraladığı amatör futbolcuya destek
KIRKLARELİ - Kırklareli'nde rakibinin tekme atarak yaraladığı amatör futbolcuya destek
KIRKLARELİ - Kırklareli'nde rakibinin tekme atarak yaraladığı amatör futbolcuya destek
KIRKLARELİ - Kırklareli'nde rakibinin tekme atarak yaraladığı amatör futbolcuya destek
KIRKLARELİ - Kırklareli'nde rakibinin tekme atarak yaraladığı amatör futbolcuya destek

YORUMLAR
500

Kırklareli, oyunlar, Alpullu, Umut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Kırklareli'nde rakibinin tekme atarak yaraladığı amatör futbolcuya destek - Son Dakika


Tonga'daki volkanik patlama uydu görüntülerine yansıdı Tonga'daki volkanik patlama uydu görüntülerine yansıdı         
18:21
Erciyes'te kar kütlesi altında kalan Kanadalı kayakçı hayatını kaybetti Erciyes'te kar kütlesi altında kalan Kanadalı kayakçı hayatını kaybetti         
18:05
Mahir Ünal'a "Açım" diyen çiftçi ilk kez konuştu: 100 koyunum yok, hepsini zararına sattım, ben halkım! Mahir Ünal'a "Açım" diyen çiftçi ilk kez konuştu: 100 koyunum yok, hepsini zararına sattım, ben halkım!         
17:30
Çöpteki biberleri ve etleri müşteriye servis eden tantunici artık sinek avlıyor! Çöpteki biberleri ve etleri müşteriye servis eden tantunici artık sinek avlıyor!         
11:40
Kurtlar Vadisi Pusu'da rol alan tiyatro sanatçısı Bozkurt Kuruç yaşamını yitirdi Kurtlar Vadisi Pusu'da rol alan tiyatro sanatçısı Bozkurt Kuruç yaşamını yitirdi         
10:31
Tonga'daki yanardağ patladı! Ardından Japonya'da tsunami alarmı verildi Tonga'daki yanardağ patladı! Ardından Japonya'da tsunami alarmı verildi         
09:13
Survivor'da Acun Ilıcalı sürgün kampını açıkladı, yarışmacılar şoke oldu Survivor'da Acun Ilıcalı sürgün kampını açıkladı, yarışmacılar şoke oldu         
09:07
Tribünde makyaj yapan genç kadını gören beIN spikeri bombayı patlattı Tribünde makyaj yapan genç kadını gören beIN spikeri bombayı patlattı         
19:41
Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek         
16:47
Üzeri kirli diye işçisini otomobilinin bagajında taşıyan patrona, 1665 lira ceza verildi Üzeri kirli diye işçisini otomobilinin bagajında taşıyan patrona, 1665 lira ceza verildi         
16:04
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi         
15:37
Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor         
14:56
Yüzde 125'e varan zam sonrası vatandaş isyan etti! Herkes faturalardaki artışa tepkili Yüzde 125'e varan zam sonrası vatandaş isyan etti! Herkes faturalardaki artışa tepkili         
14:44
Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı! Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı!         
14:31
Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek         
13:37
Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada         
13:28
Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi         
13:16

Son Dakika Haberleri
18:19 Taliban'ın müzik aletlerini yakarken alay ettiği müzisyen, o anları gözyaşlarıyla izledi
17:59 Son Dakika: Hatayspor'la karşılaşacak Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu! Yeni hoca Torrent sürpriz yaptı!
17:58 TEAM Araştırma: AK Parti oylarını Kasım ayına göre 4.3 puan artırdı! Kur korumalı mevduat etkisi mi?
17:52 Teşkilat'ta heyecan had safhada! Serdar ele geçecek mi? İşte yeni fragman
17:46 Milli futbolcumuz Yusuf ve Vedat Muriqi takım arkadaşı oldu! İkisi de CSKA Moskova'da top koşturacak
17:33 Ege Denizi beşik gibi! Yanı başımızda 2 iki saat içinde 5 deprem yaşandı
17:32 Ünlü model "Aslında böyle görünmüyorum" dedi ve filtresiz fotoğrafını paylaştı!
17:29 Mahir Ünal'a "Açım" diyen çiftçi ilk kez konuştu: 100 koyunum yok, hepsini zararına sattım, ben halkım!
17:27 Dev zirve! Acun Ilıcalı ve Ali Koç İngiltere'de bir araya geldiler
17:07 Yargı'da yeni bölüm bu akşam! Ceylin dışarıda! İşte yeni bölümün fragmanı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2022 18:29:14. #1.11#
SON DAKİKA: KIRKLARELİ - Kırklareli'nde rakibinin tekme atarak yaraladığı amatör futbolcuya destek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement