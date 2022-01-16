KIRKLARELİ - Kırklareli'nde rakibinin tekme atarak yaraladığı amatör futbolcuya destek - Son Dakika

Kırklareli'nde oynanan amatör lig futbol karşılaşmasında rakibinin tekme atması sonucu yaralanan amatör sporcu Umut Karakaş için farkındalık etkinliği düzenlendi.

Pehlivanköy İlçe Stadı'nda 1. Amatör Lig B Grubu'nda mücadele eden Kuştepe Gençlikspor ile Alpullu Gençlikspor karşılaşmasına futbolcular, Karakaş'a destek vermek amacıyla sahaya "Futbolun umudu sensin, yeşil sahalarda şiddete dur de" ve "Sporda şiddet ve ırkçılığa hayır, geçmiş olsun Umut Karakaş" pankartlarıyla çıktı.

Takım kaptanları çiçek ve kulüp flamalarını bir birlerine armağan etti.

Maçın 10. dakikasında ise futbolcular saha da durarak 1 dakika maça ara verdi. Sakatlı futbolcu Karakaş da formasını alarak sahaya girdi. Futbolcuların farkındalık etkinliğine tribünlerdeki kadınlar da alkışlayarak destek verdi.

Kuştepe Gençlikspor Kulübü Basın Sözcüsü Gülşen Gürses, AA muhabirine, futbolda yaşanan şiddet olaylarını protesto ettiklerini söyledi.

Yeşil sahalarda asla görmek istenmeyen bir şiddet olayının yaşandığını anımsatan Gürses, öfkesini yenemeyen kimsenin hiçbir müsabakada yerinin olmaması gerektiğini düşündüklerini belirtti.

Herkesin şiddete 'dur' demesi gerektiğini ifade eden Gürses, "Amatör ligler bölge insanı için oldukça önemli bir nitelikte. Bizde maçlara hem deplasmanda hem de kendi sahamızda yerimizi alıyoruz. Özellikle kadınlar ve çocukları tribünlerde bulundurarak güzel barış ortamında maç izlemiş oluyoruz. Burada maçımız 10. dakikada durdu. Burada şiddet olaylarını protesto etmek, dikkat çekmek istedik. Biz şiddete 'dur' diyebiliriz. Burada futbola ve insanlığa yakışmayan hareketlerden kurtulabiliriz, durdurabiliriz demek istedik." diye konuştu.

Alpullu Gençlikspor Kulübü Başkanı Dursun Ceylan da hiçbir spor alanında şiddetin yaşanmamasını dileyerek, sakatlanan Karakaş'a geçmiş olması temennisinde bulundu.

Yaşanan şiddet olaylarını kınadıklarını dile getiren Ceylan, "Şiddet asla onaylamadığımız bir davranıştır. Bu düşünce ile rakip takımımızdan Umut kardeşimizin önceki haftalarda yaşadığı şiddet olayı için kenetlendik. Burada futbolda şiddetin durması için protestoya destek verdik."

Karakaş ise yeşil sahalarda düşmanlık değil, dostluk ve centilmenliğin hakim sürmesini dilediğini kaydetti.

-Olay

1. Amatör Lig B Grubu'nda mücadele eden Hürriyetspor ile Kuştepe Gençlikspor takımları, dün Büyükmandıra Belediye Stadı'nda karşı karşıya gelmiş, karşılaşmanın ilk yarısında Hürriyetspor'dan T. N, rakip futbolculardan birine faul yaptığı iddiasıyla hakem Ömer Şıvka tarafından kırmızı kartla oyun dışı bırakılmış, kırmızı kart gören sporcu, sakatlığı nedeniyle yerde yatan bir futbolcuya yardım eden Kuştepe Gençlikspor'dan Umut Karakaş'ın yanına giderek yüzüne tekme atmıştı.

Yaralanan Karakaş, 112 Acil Sağlık ekiplerince önce Babaeski Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Karakaş'ın çene ve burnunda kırık, sol gözünün altında ise 2 santimetre açılma tespit edilerek, Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.