Rakip kaleciyle çarpışan Porto'lu Nanu, bir anda yere yığıldı
05.02.2021 00:29
Portekiz Ligi'nin 17. haftasında oynanan Belenenses-Porto maçının 85. dakikasında rakip kaleciyle çarpışan Porto'lu Nanu, bir anda yere yığıldı. Bir süre yerde hareketsiz kalan 26 yaşındaki futbolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Portekiz Ligi'nin 17. haftasında oynanan Belenenses- Porto maçının son bölümünü korku dolu anlara sahne oldu.
Mücadelenin 86. dakikasında gelişen bir atakta Belenenses kalecisi Kritciuk'la çarpışan Porto oyuncusu Nanu, kontrolsüz bir şekilde başını yere çarptı. Bir süre hareketsiz şekilde yerde yatan Portolu futbolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
FUTBOLCULAR GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Birçok futbolcunun gözyaşlarını tutamazken oyuncunun durumunun ciddi olduğu belirtiliyor. Öte yandan karşılaşma başladığı gibi 0-0 berabere sona erdi.
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