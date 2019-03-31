Son Dakika Haberleri: Rakip Olan Muhtar Adayı Baba ve Oğlu, Oylarını Kullandı

Rakip Olan Muhtar Adayı Baba ve Oğlu, Oylarını Kullandı

13 dakika önce

BURSA'nın Orhangazi ilçesi Heceler Mahallesi'ne bir süredir küs olan muhtar adayı baba ve oğlu, oylarını kullandı.

Rakip Olan Muhtar Adayı Baba ve Oğlu, Oylarını Kullandı, System.String[]
BURSA'nın  Orhangazi ilçesi Heceler Mahallesi'ne bir süredir küs olan muhtar adayı baba ve oğlu, oylarını kullandı.

Orhangazi ilçesinin 210 seçmenli Heceler Mahallesi'nde mevcut muhtar Ali Sevinç, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde ikinci dönem muhtar olabilmek için yeniden aday oldu. Babasıyla uzun süredir küs olan oğlu Zafer Sevinç de muhtarlığa adaylığını koydu. Yaklaşık 2 aydır seçim çalışmalarını sürdüren baba Ali Sevinç ile oğlu Zafer Sevinç, sabah saatlerinde mahalleye kurulan 1098 Nolu sandıkta oylarını kullandı. Muhtar Ali Sevinç, seçim gününün gelip çattığını belirtip, mahalleleri için hayırlı olması temennisinde bulundu. Ali Sevinç, "7 muhtar adayımız var. Vatandaşlarımız tercihini kullanacak. Diğer adaylarla da uzaktan da olsa akrabalıklarımız var. Hayırlı olsun" dedi.

Oğlu Zafer Sevinç ise "Biz çalışmalarımızı yaptık. Şimdi kararı mahalle sakinlerimiz verecek. Mahallemiz için hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:01 Kaynak: DHA

Orhangazi, Bursa, Güncel
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