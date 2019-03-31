Son Dakika Haberleri: Rakip Olan Muhtar Adayı Baba ve Oğlu, Oylarını Kullandı (2)

Rakip Olan Muhtar Adayı Baba ve Oğlu, Oylarını Kullandı (2)

2 saat önce

KÜSLÜK BİTTİ, OĞUL KAZANDIBursa'nın Orhangazi ilçesi Heceler Mahallesi'nde muhtarlık yarışında birbirlerine rakip ve uzun zamandır küslükleri bulunan Ali Sevinç ile oğlu Zafer Sevinç oy kullanma işlemi devam ederken barıştılar.

Rakip Olan Muhtar Adayı Baba ve Oğlu, Oylarını Kullandı (2), System.String[]
KÜSLÜK BİTTİ, OĞUL KAZANDI

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Heceler Mahallesi'nde muhtarlık yarışında birbirlerine rakip ve uzun zamandır küslükleri bulunan Ali Sevinç ile oğlu Zafer Sevinç oy kullanma işlemi devam ederken barıştılar. Babasının elini öpen Zafer Sevinç, sonuçların hayırlı olması temennisinde bulunurken, baba Ali Sevinç ise "İnşallah oğlum kazansın" dedi. Saat 17.00 itibari ile sandıkların kapanmasıyla sayım başladı. 7 adayın bulunduğu mahallede 210 seçmenden 81'inin oyunu alan Zafer Sevinç, Heceler Mahallesi'nin yeni muhtarı olurken babası Ali Sevinç ise 20 oy alabildi. Baba Ali ile oğlu Zafer Sevinç arasındaki küslük sona ererken, Ali Sevinç, kendisine fark atarak muhtar olmayı hak eden oğlunu tebrik etti. 

Hasan BOZBEY/BURSA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:39 Kaynak: DHA

Orhangazi, Ali Sevinç, Güncel
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