Rakip oyuncular daha fazla gol attı, Liverpool turladı

Liverpool ile Shrewsbury, 26 Ocak’ta karşılaşmış ve maç 2-2 beraberlikle sonlanmıştı. Ev sahibi Shrewsbury’nin golleri Jason Cummings’ten gelirken Liverpool, genç yıldızı Curtis Jones’ın golünün yanı sıra Donald Love’ın kendi kalesine attığı golle birlikte beraberlik almıştı.

Şubat 2012’de Brighton’ı 6-1 yenen Liverpool’un üç golü rakip takımın kendi kalesine atmasıyla gerçekleşmişti. Shrewsbury’nin iki maçta kendi kalesine toplam iki gol atmasıyla birlikte Liverpool, aynı takımın kendi kalesine attığı goller konusunda bir ilki yaşadı.

FA Cup’ın beşinci turunda Chelsea ile karşılaşacak olan Liverpool, Anfiled’da oynadığı son 40 maçta yalnızca beş beraberlik alırken mağlubiyet yüzü görmedi. Kırmızılar ayrıca son yedi maçını kazanırken kalesinde tek bir gol bile görmedi.