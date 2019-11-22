Rakip sahada Türkiye'nin en iyisi Fenerbahçe

Üçüncü bölgede yapılan pas trafiğinde yüzde 54.7 oranında başarısı bulunan sarı lacivertlileri, yüzde 50.5'le Beşiktaş, yüzde 46.6 ile Galatasaray takip ediyor. Top çalmada da yüzde 28.2 ile Fenerbahçe lider görünürken Kasımpaşa 26.2 ile ikinci Beşiktaş 24.9'la üçüncü sırada yer alıyor. Bu arada ligde pazar günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de, sakat olan Kruse'nin boşluğunu doldurma görevi Emre'ye verildi. Emre, Malatya'da takımın hücumlarını organize edecek.



Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,