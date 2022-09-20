RAKİP TAKIMA YEDEK FORMALARINI VERİP MAÇA ÇIKMALARINI SAĞLADILAR

Bursa Bölge 1'inci Amatör Lig'de mücadele veren Yalıntaş Gençlikspor, sezonun ilk maçında 1922 Mütarekespor'u ağırladı. Rakip takım maçın başlamasına dakikalar kala formalarını getirmediklerini anlayınca, kriz yaşandı. Ev sahibi ekip, hükmen mağlup sayılacak olan rakip takıma, üzerinde kendi futbol takımının amblemi olan yedek formalarını vererek maça çıkmasını sağladı. Ev sahibi takımın 3-0 kazandığı karşılaşma sonunda konuşan Yalıntaş Gençlikspor Kulübü Başkanı Samet Karanfil, "Bu maçın galibi biz değil, fair play ve centilmenlik" dedi.

Bursa Bölge 1'inci Amatör Lig'de mücadele veren Mustafakemalpaşa ilçesinin futbol takımlarından Yalıntaş Gençlikspor sezonun ilk maçında kendi sahasında 1922 Mütarekespor ile karşılaştı. Mudanya'dan gelen konuk ekip futbolcuları karşılaşmaya çıkacakları anda formalarını getirmeyi unuttukları ortaya çıktı. Olayı öğrenen Yalıntaş Gençlikspor Kulüp Başkanı Samet Karanfil, kendi oyuncularının giymesi gereken sarı-lacivert formayı rakip takımın oyuncularına verdi. Ev sahibi takım ise deplasmanda giydikleri formalarla sahaya çıktı. Amblemi aynı, rakipleri ayrı olan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

'BU MAÇTA FAİR PLAY VE DOSTLUK KAZANDI'

Rakip takıma, kendi oyuncularının formalarını vererek hükmen mağlup olmalarını önleyen

Yalıntaş Gençlikspor Başkanı Samet Karanfil, 'Futbolda asıl amacımız fair play ve centilmenlik. Bunun da güzel bir örneğini pazar günü oynadığımız Mütarekespor maçında yaşadık. Rakip takımın oyuncularının formalarını getirmediği bize bildirildi. Biz de anında müdahale ederek bizim yedek formalarımızı rakip oyunculara verdik. Maç 3-0 bizim galibiyetimizle sonuçlanmasına rağmen bu maçın asıl kazananı fair play ve dostluk olduö dedi.

RAKİP TAKIMI TEHDİT EDEN KALECİSİNİN LİSANSINI YIRTMIŞTI

Geçen ocak ayında Mustafakemalpaşa ilçesinde Samanlıspor'u ağırlayan Yalıntaş Gençlikspor maçtan 4-1 galip ayrılmış, karşılaşmanın son dakikalarında kırmızı kart gören ev sahibi ekibin kalecisi Burak Yurt, kuru sıkı tabancasıyla rakip takımın odasına gidip tehditler yağdırınca gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Olayı öğrenince Samanlıspor kafilesinden özür dileyen Yalıntaş Gençlikspor Kulüp Başkanı Samet Karanfil, 'Ben sadece futbolda değil, şiddetin her türlüsüne karşıyımö diyerek kalecisini federasyona şikayet etti. Federasyonun kalecisi için verdiği 3 maç men cezasını yetersiz bulan Karanfil, 'Benim böyle oyuncularla işim olmazö diyerek kalecisinin lisansını yırtıp takım ile ilişkisini kesti.