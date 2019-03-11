Son Dakika Haberleri: Rakip Tanımıyorlar

Rakip Tanımıyorlar

1 saat önce

Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Bayan Voleybol Takımı, yarı final müsabakalarına namağlup devam ediyor.

Rakip Tanımıyorlar, System.String[]
Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Bayan Voleybol Takımı, yarı final müsabakalarına namağlup devam ediyor.

D Grubu'nda yer alan Bozüyük temsilcisi, yarı final müsabakalarının ilk maçında Adana Yüreğir Spor Salonunda Muş Prof. Dr. Vahit Özmen Ortaokulu'nu, 25-14, 25-9 ve 25-11'lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etmişti. Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Bayan Voleybol Takımı, dün yine Adana Yüreğir Spor Salonunda İstanbul Vakıfbank'ı, 2-1 geriye düştükleri karşılaşmada 3-2 yenmeyi bildi.

Karşılaşmanın ardından Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, filenin sultanlarının galibiyetiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Adana'da Vakıfbank ile oynanan playoff karşılaşmasını 3-2 kazanan filenin sultanlarını gönülden kutluyorum. Başarılarınız daim olsun kızlar."

Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Bayan Voleybol Takımı, D Grubu'nda son maçını bugün Kayseri Osb Teknik Koleji Atletik Spor'la Adana Yüreğir Spor Salonunda oynayacak.

Öte yandan 4 grupta 16 takımın mücadele ettiği yarı finaller müsabakalarının sonunda 4 grubun 1 ve 2'ncileri olmak üzere toplam 8 takım final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Final maçları da, 18-19-20 Mart 2019 tarihlerinde Mersin Toroslar Spor Salonu'nda oynanacak. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:42 Kaynak: İHA

Adana Yüreğir, Adana, voleybol, Bozüyük, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Para Vermeyen Üvey Babasının Kafasına Ekmek Bıçağı Sapladı Tarlasını Süren Çiftçi, Tesadüfen Binlerce Yıllık Tarihi Küp Buldu

Maç İçin Değil Kariyer İçin Kuyruğa Girdiler Şaşkına Çeviren Olay! Müvekkili, Avukata Ücretini Keçiyle Ödedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 19:26:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rakip Tanımıyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]