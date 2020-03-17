Rakipler Karşıyaka'ya çalıştı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 4 maçtır galibiyete hasret kalan Karşıyaka, bu süreçte alt sıralardaki rakiplerinin de takılmasıyla Play-Off hattından çıkmadı. Kaf-Kaf'ın 9 puan kaybettiği son haftalarda rakipleri de yeşil-kırmızılılara çalıştı. Yeşil-kırmızılı ekibin 43 puanla 5'inci sırada yer aldığı ligde teknik direktörlük görevine İzmir temsilcisinin eski teknik patronu Mesut Toros'u getiren Fethiyespor, son 4 maçta galibiyet yüzü görmedi. Fethiye, 4 haftada 1 beraberlik, 3 yenilgiyle 11 puan kaybedip 38 puanda kaldı.

Geçen haftaki Cizrespor deplasmanı Of'taki olumsuz hava koşulları nedeniyle takım Şırnak'a gidemediğinden ertelenen Ofspor, son 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgiyle toplam 38 puanı hanesine yazdırabildi. Bu periyodun en karlı takımı olan Büyükçekmece Tepecikspor ise 4 haftada 3 galibiyet alsa da Elazığ Belediyespor'a yenilmekten kurtulamadı. Karşıyaka, Ofspor ve Fethiyespor'dan 1 maç fazlası da bulunan Tepecik, 41 puanla 6'ncı basamakta yer alıyor.