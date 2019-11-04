Rakipler kaybetti, Kartal'ın yüzü güldü

Haftayı Antalyaspor galibiyetiyle kapatan Beşiktaş, üst sıralardaki rakiplerinin yaşadığı puan kayıpları sonrasında 10. haftadan oldukça kazançlı çıktı. Siyah-beyazlılarda hedef, Denizlispor maçını kazanarak seriyi 3 maça çıkarmak.

Beşiktaş'ta Antalyaspor maçının kazanılmasıyla birlikte yükselen moraller, rakiplerin yaşadığı puan kayıplarıyla birlikte tavan yaptı. Vida ve Diaby'nin golleriyle Antalya deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen siyah-beyazlılar, puanını 15'e çıkarırken, zirveyle arasındaki puan farkı da 4'e indi. Üst sıralardaki ekiplerden Trabzonspor ve Fenerbahçe haftayı mağlubiyetle kapatırken, Alanyaspor, Başakşehir ve Yeni Malatyaspor ise sahadan 1 puanla ayrıldı. Sıralama Beşiktaş'tan daha üst sırada bulanan 7 takımdan 5'inin puan kaybettiği haftada çok kritik bir galibiyet alan Beşiktaş, lider Alanyaspor ile arasındaki puan farkını 4'e indirirken, şampiyonluk yarışında olduğu rakiplerinden Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'in 1, Fenerbahçe'nin de 2 puan gerisinde yer aldı.

SAKATLAR DÖNDÜ

Hafta içinde Portekiz'e gidecek olan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta mücadelesinde deplasmanda Braga ile karşı karşıya gelecek. Bu maçın ardından iç sahada boy gösterecek olan siyah-beyazlıların konuğu ise bu sezon Süper Lig'e gelen Denizlispor olacak. Galatasaray ve Antalyaspor maçlarında alınan galibiyetlerle iyi bir hava yakalayan ve ligde üst sıralara doğru tırmanışa geçen Beşiktaş, pazar günü oynanacak olan Denizlispor maçını kazanarak üst üste 3. galibiyetini almak ve seriye bağlamak istiyor. Ligin ilk 10 haftasında sakatlıklar nedeniyle zorlanan siyah-beyazlılarda, Denizlispor maçıyla birlikte N'Koudou ve Douglas'ın da takıma dönmesi bekleniyor. İyileşen iki futbolcunun takıma katılmasının yanı sıra, cezası biten Caner de Denizlispor karşısında forma giyebilecek.

(İHA)