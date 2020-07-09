Rakipleri puan kaybetti, gözler Beşiktaş'ın üzerinde! Kasımpaşa karşısında iddaa oranı... - Son Dakika

Rakipleri puan kaybetti, gözler Beşiktaş'ın üzerinde! Kasımpaşa karşısında iddaa oranı...

Bu bir ilandırBEŞİKTAŞ - KASIMPAŞASalgın arasından Antalyaspor yenilgisiyle dönen Beşiktaş, Denizlispor ve Konyaspor karşısında farklı kazanıp morallenmişti ancak Kayseri deplasmanında bir kez daha dağıldı.

Bu bir ilandır

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BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA


Salgın arasından Antalyaspor yenilgisiyle dönen Beşiktaş, Denizlispor ve Konyaspor karşısında farklı kazanıp morallenmişti ancak Kayseri deplasmanında bir kez daha dağıldı.


TD Sergen Yalçın eldivenleri emanet ettiği Ersin Destanoğlu hatalı goller yedi, sol bek Rıdvan Yılmaz ise devamı gole sebebiyet veren büyük bir hata yaptı.


Kalede Ersin devam eder mi yoksa Utku Yuvakuran'ı mı görürüz bilinmez ama sol bekte Caner Erkin'i, 15 Mart'taki Galatasaray maçından sonra ilk kez, yeniden ilk 11'de görebiliriz...


Kasımpaşa ise Fuat Çapa ile çıktığı ilk 2 lig maçını kaybetmişti ancak sonrasında oynadığı 8 maçtan 20 puan çıkartıp ligin alt sıralarından kurtuldu.


Sivasspor karşısında çift sarı kart görüp oyundan atılan sağ bek Florent Hadergjonaj cezalı. Son 2 lig maçını kaçıran stoper Zvonimir Sarlija'nın da sakatlığı devam ediyor.


Stoperde Jorge Fernandes ile Yassine Meriah görev yapacak. Sağlarında ise Mickael Tirpan'ı izleyebiliriz.


%55'lik kesim rakiplerinin puan kaybettiği haftada siyah-beyazlı takımın galibiyetine güveniyor...


Quaresma'nın Beşiktaş günleri, hazırlık maçında enfes bir gol! İzleyelim...




Denizlispor, Antalyaspor, Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 01:50 

Son Dakika Spor Rakipleri puan kaybetti, gözler Beşiktaş'ın üzerinde! Kasımpaşa karşısında iddaa oranı... - Son Dakika Spor
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