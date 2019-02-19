Rakipleri Yenecek Gücümüz Yok'

Dortmund üçü lig, biri Şampiyonlar Ligi ve bir de Alman Futbol Federasyonu (DFB) Kupası olmak üzere oynadığı son beş maçta galip gelemedi.

Dortmund üçü lig, biri Şampiyonlar Ligi ve bir de Alman Futbol Federasyonu (DFB) Kupası olmak üzere oynadığı son beş maçta galip gelemedi. Dortmund'un son haftalardaki en büyük sıkıntısı ise yedek giren futbolcuların skora olan katkısının olmaması. Daha önce kurtarıcı olarak maçların son bölümlerinde forma giyen futbolcular attıkları gollerle takımlarının galibiyetinde direkt etkisi olurken, son karşılamalarda bu etki ortadan kalktı. Dortmund'un 38 puan fark attığı takım karşısında gol bulamaması teknik heyeti düşünmeye sevk etti.



KUPAYA VEDA; ŞAMPİYONLAR LİGİ TEHLİKEDE YA LİG



Dortmund son haftalarda aldığı olumsuz sonuçların faturası da ağır oldu. Werder Bremen'e yenilerek DFB Kupası'na veda etti. Böylece üç kulvardan birisini kaybetti. Ardından UEFA Şampiyonlar Ligi maçında İngiliz ekibi Tottenham karşısında ilk maçı 3-0 yenik bitirdi. Çeyrek finale yükselme şansını da oldukça zora soktu. Şampiyonlar Ligi'ne veda ederse bir tek ligde hedefi kalacak. Ligde de işler hiç iyi gitmiyor. Son üç haftada sırasıyla Frankfurt ile 1-1, Hoffenheim ile 3-3 ve en son Nürnberg ile de 0-0 berabere kalarak tam altı puan bıraktı, sadece üç puan alabildi. En yakın takipçisi B. Münih ile iki hafta önce yedi olan puan farkı şimdi üçe düştü.



SONUÇ HAYAL KIRIKLIĞI



Dortmund, kötü gidişe dur demezse lig liderliğini de kaybedebilir. Nürnberg karşısında alınan 0-0'lık sonucu Teknik Direktör Lucian Favre hayal kırıklığı olarak değerlendirdi. İsviçreli teknik adam, takımının gol atacak pozisyonlar ürettiğini de belirterek "Biz kötü oynamadık. 1-0'ı yakalayacak gol pozisyonları da bulduk. Hayal kırkılığı yaratan bir skor aldık" dedi. Dortmund kalecesi Roman Bürki ise maçla ilgili şunları söyledi: "Zor dönemler geçiriyoruz. Rakipleri yenecek gücümüz yok" dedi.

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