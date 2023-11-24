 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Rakiplerini canlı olarak kaplanlara yediren Meksika'nın en büyük kartelinin başkanı tutuklandı - Son Dakika

Rakiplerini canlı olarak kaplanlara yediren Meksika'nın en büyük kartelinin başkanı tutuklandı

Meksika'nın en büyük kartellerinden Los Chapitos'un güvenlik başkanı Néstor Isidro Pérez Salas, 1000 asker ve iki savaş helikopteri ile yapılan operasyonla tutuklandı. Rakip kartel üyelerini kaplanlara yediren Salas'ın tutuklanması, Sinaloa Karteli'nin güvenliğinden sorumlu olduğu için büyük önem taşıyor.

Rakiplerini canlı olarak kaplanlara yediren Meksika\'nın en büyük kartelinin başkanı tutuklandı
24.11.2023 - 11:45,  Güncelleme: 11:52
Abone Ol

Meksika'nın en büyük kartellerinden Los Chapitos'un güvenlik başkanı Néstor Isidro Pérez Salas, geneç Çarşamba günü 1000 asker ve iki savaş helikopteri ile yapılam operasyon ile tutuklandı.

Rakiplerini canlı olarak kaplanlara yediren Meksika'nın en büyük kartelinin başkanı tutuklandı

Salas, yakaladığı rakip kartel üyelerini can bir şekilde kapalanlara yedirmekle tanınıyordu.

Los Chapitos için sert bir darbe olacak. InSight Crime adlı organize suçlar analiz merkezine göre, bu suç örgütü, Sinaloa Karteli'nin fraksiyonlarından biridir. Pérez Salas'ın tutuklanması, ABD Dışişleri Departmanı'na göre, özellikle de Pérez Salas'ın Karteli'n güvenliğinden sorumlu olduğu göz önüne alındığında, daha da önemli hale geldi..

ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikay'a sokulan kokain sevkiyatlarının büyük bölümünden sorumlu olan Perez'in tutuklanması için sağlanacak bilgiye karşılık 3 milyon dolarlık bir ödül teklif etti.

Peres'in tutuklanmasından sonra ABD Joe Biden yaptığı açıklamada Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'a teşekkür etti.

Sorgusu devam eden Peres'in bir kaç gün sonra savcılığa teslim eidlmesi bekleniyor.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Hukuk

Hukuk, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Rakiplerini canlı olarak kaplanlara yediren Meksika'nın en büyük kartelinin başkanı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
11:41 İsrail ateşkese sadık kalmadı! Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine dönmeye çalışan Filistinlilere ateş açıldı, çok sayıda yaralı var
11:36 Balya balya parayla video çeken Reşit Bozdağ ve Melis Buse Betkayan gözaltına alındı
11:18 1962 Model Ferrari 250 GTO, 51.705 Milyon Dolara Satıldı
11:15 "Efsane Kasım" indirimi için AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu
11:10 Güzelliği yaptığı işin önüne geçti! Temizlik görevlisi olduğuna kimse inanmıyor
11:09 Milyonlarca dolarını kaptırdıktan sonra "Karıma ne diyeeğim?" diyen Arda Turan'ın eşi sessizliğini bozdu
11:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan Binali dedeye doğal gaz sözünü tuttu
10:49 İsrail ateşkesinin başlamasıyla uçakları kaldırdı! Gazze'ye binlerce tehdit bildirisi attılar
10:43 Dolar/TL 28,8740 seviyelerinde işlem görüyor
10:33 Altının gramı 1850 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2023 12:03:08. #1.12#
SON DAKİKA: Rakiplerini canlı olarak kaplanlara yediren Meksika'nın en büyük kartelinin başkanı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement