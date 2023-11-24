Rakiplerini canlı olarak kaplanlara yediren Meksika\'nın en büyük kartelinin başkanı tutuklandı

Meksika'nın en büyük kartellerinden Los Chapitos'un güvenlik başkanı Néstor Isidro Pérez Salas, geneç Çarşamba günü 1000 asker ve iki savaş helikopteri ile yapılam operasyon ile tutuklandı.

Salas, yakaladığı rakip kartel üyelerini can bir şekilde kapalanlara yedirmekle tanınıyordu.

Los Chapitos için sert bir darbe olacak. InSight Crime adlı organize suçlar analiz merkezine göre, bu suç örgütü, Sinaloa Karteli'nin fraksiyonlarından biridir. Pérez Salas'ın tutuklanması, ABD Dışişleri Departmanı'na göre, özellikle de Pérez Salas'ın Karteli'n güvenliğinden sorumlu olduğu göz önüne alındığında, daha da önemli hale geldi..

ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikay'a sokulan kokain sevkiyatlarının büyük bölümünden sorumlu olan Perez'in tutuklanması için sağlanacak bilgiye karşılık 3 milyon dolarlık bir ödül teklif etti.

Peres'in tutuklanmasından sonra ABD Joe Biden yaptığı açıklamada Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'a teşekkür etti.

Sorgusu devam eden Peres'in bir kaç gün sonra savcılığa teslim eidlmesi bekleniyor.