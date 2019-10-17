Rakiplerini küfür nedeniyle vurmuş

Aksaray'da yaşayan Erdem Kaya, aynı cadde üzerinde kendisi gibi cep telefonu satışı yapan 2 kişiyi, dini nikahlı olarak beraber yaşadığı Pembe Hatice K.'nin çantasından aldığı tüfekle yaraladı. İlk ifadesinde aralarında yaşanan küfürleşme nedeniyle tüfekle saldırdığını söyleyen Erdem Kaya, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı cadde üzerinde telefon satışı yapan Erdem Kaya (38), Nihat Özcan (45) ve Ali Erk (40) tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredeki esnafından müdahale edip ayırmak istediği sırada Erdem Kaya, yanındaki eşi Pembe Hatice K.'nin çantasından aldığı tüfekle Özcan ve Erk'e ateş açtı. Özcan, tüfekten çıkan saçmaların dudağına, Erk de ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay anı da bir iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını yansıdı.Yaralı 2 kişi tedavilerinin ardından taburcu oldu. Gözaltına alınan Erdem Kaya, ilk ifadesinde aralarında yaşanan küfürleşme nedeniyle çıkan tartışma sonrası tüfekle ateş ettiğini söyledi. Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eşi Pembe Hatice K. hakkında ise ruhsatsız silah bulundurmak suçundan yasal işlem başlatıldı.